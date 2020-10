La ciencia necesita más mujeres

León, Gto.- La astrónoma y divulgadora científica del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro Grossman, conversó con El Sol de León acerca diferentes temas, entre los que destacó el papel de las mujeres en la ciencia, los problemas que se pueden resolver a través del saber en México, el cambio climático, las nebulosas, además de compartir con la OEM su conocimiento.

¿Cuál es su autor favorito de Ciencia Ficción?

“No leo ciencia ficción, he participado como jurado en un montón de concursos de ciencia ficción porque bueno me invitan pero no me vuelve loca la ciencia ficción, no me llama la atención”.





¿Cuál es su película favorita de Ciencia Ficción?

“Dark, me pareció tétrica la serie, pero comenté la ciencia que estaba detrás de esta aventura de viajes por el tiempo y pude platicar sobre los hoyos negros, los viajes por el pasado, esa parte fue muy divertida”.





¿Usted ha descubierto planetas?

“Yo no he descubierto planetas, pero por fortuna en México hay un Observatorio Astronómico Nacional y en la Sierra de San Pedro Mártir ahí se está instalando un telescopio robotizado justamente descubrir planetas desde México, y es muy interesante porque esos planetas que se piensan descubrir, giran en torno a las estrellas más pequeñas y más cercanas y resulta que estas estrellas viven mucho más que el sol”.

“Por supuesto que en donde hay agua hay vida en todos lados, incluso en las profundidades submarinas en donde no hay luz, hay vida que vive a base de compuestos azufrados, entonces ¿dónde puede haber vida extraterrestre? Pues un lugar es en Venus, hace muy poquito se descubrió en la atmósfera en donde hay muchísima agua, porque se evaporaron todos sus mares, una sustancia que producen los microorganismos a degradar, como cuando digerimos y se mueven las bacterias de nuestros intestinos o producen un sustancia y esta sustancia se descubrió en las nubes de Venus, también se cree que puede haber vida en Marte, se ha descubierto agua debajo del casquete sur de Marte y ahora una va una sonda a lo que fue un río seco en Marte y va excavar, para ver si hay muestras y si hay rastros de vida, también se va a buscar vida en dos lunas muy importantes, una en Júpiter y otra en Saturno que tienen mares debajo del agua y están cubiertos de hielo y tienen géiseres así la Unión Europea ya está planeando el viaje, las misiones, para explorar a la Luna y a Marte empiezan en 2024”

La búsqueda de planetas extrasolares, está súper de moda, ya se han descubierto 4 mil mundos fuera del Sistema Solar, muchos tienen agua, muchos se parecen a la tierra y se piensa que podría albergar algún tipo de vida, que no tiene que ser como la nuestra, que no puede ser civilizada o vida primitiva, si se piensa que puede haber otras formas de vida en el universo.

Sobre las nebulosas ¿son una fábrica de estrellas?





“Hay muchos tipos de nebulosas, las nebulosas son el gas y el polvo que está entre las estrellas, algunas forman nubes muy intensas, como la nebulosa de Orión, que se ve muy bien en México en los meses de invierno y esa es una cuna de formación estelar, pero hay otras nebulosas que se llama las nebulosas planetarias que son estrellas que fueron como el sol que en las estepas más antiguas de su evolución arrojan sus atmósferas al espacio y se convierten en un núcleo de estrellas rodeado de una envolvente en expansión y eso es lo que le va a pasar al sol dentro de 4 mil 500 millones de años, esas han sido importantes para la astronomía mexicana porque en los meses de invierno se ve la Vía láctea con todos y muchos de los astrónomos mexicanos han sido justo esto analizar las estrellas que fueron como el sol y que ahora están en etapas finales de su evolución, como el núcleo antiguo de la estrella brillante de este envolvente en expansión”.

Para usted ¿Cuál sería el telescopio más importante que tiene México?

“Tenemos varios instrumentos muy importantes, tenemos en la Sierra Negra ,cerca de Puebla; una antena milimétrica, tenemos un detector de Rayos Gamma, tenemos San Pedro Mártir con muchos telescopios, algunos robotizados, pero lo importante de la astronomía mexicana radica en que los astrónomos mexicanos trabajan en equipo con otros observatorios en muchas naciones, por ejemplo con los telescopios que están en las Islas Canarias que son telescopios inmensos, hemos construidos instrumentos que estén esos telescopios y eso permite que los astrónomos mexicanos los utilicen o que México esté involucrado en proyectos como un telescopio que está en Estados Unidos y que tiene mil pequeños robots y esto permite conocer las partes más antiguas del universo, en fin los satélites, México colabora con satélites de Rayos X, Rayos Gama, el telescopio espacio, la astronomía es una ciencia multinacional, multidisciplinaria donde se unen muchas naciones para estudiar el universo”





¿Se necesitan más mujeres en la ciencia?

Pues sí, se necesitan más mujeres en la ciencia porque hay problemas muchos por ellas que no se han resuelto en la humanidad, simple y sencillamente porque en general los hombres han sido los científicos y han sido quienes sustentan el poder, pero a poco a poco más mujeres se están involucrando en la ciencia y han demostrado que pueden ocupar cualquier lugar en la ciencia y ser mujeres preponderantes, con reconocimiento en todo el mundo, así es que lo que se espera ahora es sería más mujeres que se dedican a la ciencia en grupos multidisciplinarios y de todos los géneros para que resuelvan los problemas propios de su género, de las mujeres en participa, porque hay problemas no resueltos, un problema clásico es el de los ciclos de las mujeres, muchas sufren cólicos, se le hacen crecimientos en el útero y este tipo de problemas no se han resuelto porque los hombres suelen descartar este sufrimiento mensual de las mujeres porque dicen está en sus días, las hormonas se le subieron, pero estos problemas no se van a atacar mientras no haya mujeres que se dediquen a analizar estas cosas, un origen la clásico de las mujeres son los detectores de cáncer pues son muy incómodos, dolorosos, muy molestos y si hubiera detectores más modernos diseñados por mujeres y para mujeres, iríamos más cómodas por la vida y nos haríamos con mayor frecuencia esos escaneos sin tanto dolor y habría menos problemas de cáncer, en el espacio público los baños son ineficientes siempre hacemos cola y los aeropuertos ni se diga porque no están pensados para mujeres, los problemas de las mujeres se van a solucionar cuando haya más mujeres matemáticas, ingenieras, tecnólogas m, especialistas de inteligencia artificial y si las mujeres estamos contentas estará contenta la humanidad o la mitad de la humanidad”.

Entonces, ¿trabajamos hombres y mujeres de manera distinta?

“Por supuesto, pero si trabajamos en grupos disciplinarios, resolveremos los problemas pensando de maneras distintas todos juntos, hay incluso empresas que están contratando nada más mujeres porque se ha descubierto que somos buenas haciendo cierto tipo de cosas que los hombres no tienen esa habilidad, por supuesto las mujeres están perfectamente conscientes de que muchas habilidades de los hombres son superiores a las de las mujeres pero podemos complementarnos”.

¿Qué opina usted actualmente de la ciencia en México?

“Me parece que hay una cantidad de científicos muy importante en México y que es una pena que el gobierno actual no se dé cuenta del poder enorme de la ciencia y de su capacidad de poder resolver problemas, la ciencia ya tiene inteligencia artificial y puede crear modelos para tratar de imaginar cuál es la mejor manera de resolver problemas antes de aplicar estas medidas y si el Gobierno de México se asesorará más de los científicos podrías buscar maneras novedosas de resolver problemas antes lanzarse a soluciones que no son multifactoriales y poder cometer errores”.





“Además el Gobierno de México no tiene confianza en la vinculación de la ciencia y la industria hay como desconfianza de los industriales porque son malos y ladrones y los científicos igual, sí colaboramos los científicos con los industriales, generamos objetos tan útiles como un celular, un celular existe gracias a las personas de la ciencia básica, han generado posicionadores globales, computadoras eficientes y cámaras etc. El celular lo pueden tener muchas personas, cuesta poco y lo pueden tener muchas personas y eso evita gastar tanta energía y destruir a la naturaleza”.





Comentó un tema importante, la naturaleza, ahora no podemos viajar a la velocidad de la Luz e ir a otro planeta, este es el único que tenemos ¿Cuál es el dilema? ¿Nos extinguiremos?

“En primer lugar si hemos descubierto muchos planetas, pero no uno suficientemente cercano para ir a vivir ahí de manera práctica. Y viajar a la velocidad de la luz por supuesto que podemos, por ejemplo esta conversación que tenemos usted y yo viaja a la velocidad de la luz, sí la podemos dominar, lo que no podemos hacer es transportar objetos físicos pero por supuesto podemos mandar señales a la velocidad de la luz.

“Ahora que está pasado, pues efectivamente estamos sobrecalentado la atmósfera y esto va a tener consecuencias terribles, se van a elevar los niveles del mar, se van a ver más huracanes más poderosos más intensos, incendios más violentos, en fin muchísimos desastres, primero tener menos hijos, cuidar a la naturaleza, cómo los podemos hacer apostar por las energías limpias reciclar, consumir menos, usar lo que podemos reusar, sí los países se ponen de acuerdo sí se puede frenar el cambio climático, sino nos ponemos de acuerdo pues está muy difícil que México colabore con los proyectos multinacionales a favor de evitar el calentamiento de la atmósfera, tenemos dos ejemplos cercanos, Venus tenía mares de siete kilómetros de profundidad y se evaporaron todos y ahora está cubierto de unas nubes opacas y la temperatura en la superficie es de 470 grados centígrados, el otro ejemplo es Marte, también tuvo calentamiento global y perdió casi toda su atmósfera, así que si queremos proteger a la tierra tenemos que dejar de calentarla”.

“Nosotros, no es que nos vayamos a extinguir, aunque no hundirá calentamiento global nosotros estamos evolucionando como especie, o sea yo y no me parezco a un señora cromañón y usted no se parece a un homosapiens sapiens ya se puso mucho más galán que un homosapiens sapiens no está medio jorobado ni la mandíbula muy grande, ni la frente muy pequeñita, estamos en proceso de cambio así que no vamos a hacer los mismo dentro de cien mil años, lo que sí podemos hacer es extinguirnos a nosotros como estamos extinguiendo especies todos los días, nos conviene cuidarnos a todos, le agradezco que me haya hecho esta pregunta porque todos juntos sí podemos evitar este desastre” .

¿Qué problemas se pueden resolver en México a través de la ciencia?

Muchísimos, si nos tomáramos en serio, analizar qué es la diabetes y que es el cáncer infantil, podríamos hacer un instituto de cáncer y diabetes contratar a investigadores de todas las disciplinas hombres y mujeres, contratar especialistas de todo el mundo y construir un edificio con un hotel y encerrada la gente ahí, por supuesto vacaciones y fin de semana, pero ahí encerrados hasta que resuelvan el problema de la diabetes y el cáncer y entonces ya no habría tanto diabético, ni tantos cancerígenos y se abarataría los costos del sistema de salud.

“Lo mismo con las vacunas si apoyarnos más a las industrias que están fabricando las vacunas como sugiere la OMS en todo el mundo, pronto tendríamos una vacuna contra el coronavirus y estaríamos gastando menos dinero en atender a tantos pacientes tan enfermos con secuelas ya terribles, yo sé que están muriendo muchas personas, es una tragedia horripilante, igual de horripilante están siendo las secuelas a personas que les da Covid y que van a estar toda su vida con problemas de respiración o problemas intestinales, así es que solucionar problemas está en apoyar la ciencia básica, el emblema de la comunicación universal por internet, ese sí podía hacer si invirtiéramos más en asuntos de comunicación, ya que regrese la educación a distancia se va a quedar la educación a distancia, todos los seres humanos merecemos educación para nuestra vida, es decir los niños pequeños deben poder buscar en internet lo que les cuesta trabajo y repetir la clase con otro maestro para que entiendan los adultos jóvenes tiene que tener acceso a una educación universal gratuita a través de internet y educación presencial, los adultos jóvenes se tienen que actualizar, las carreras están cambiado, y los hijitos tienen que tener acceso a la cultura universal, la única manera de hacer eso es con conectividad y la única manera de hacerlo por México y para México es colaborando entre la ciencia y la industrial” .

La académica Julieta Fierro participa en la Edición 31 de la Feria Nacional del Libro de León y presentará este próximo sábado 3 de septiembre en punto de las 16:00 horas en el ciclo “El universo en palabras” la charla del libro “Nebulosas Planetarias: la hermosa muerte de las estrellas”.