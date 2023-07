La 26ª edición del GIFF arrancó con un enfoque en la Inteligencia Artificial

Por tercer año consecutivo, el Forum Cultural Guanajuato abre sus puertas al séptimo arte. La 26ª edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) arrancó con un enfoque en la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en las industrias creativas

Alzan la voz

La noche se vistió de dorado mientras cineastas locales y muy pocas personalidades nacionales desfilaron por la alfombra roja. Eréndira Ibarra, Moisés Arizmendi, Ramón Medina, Arap Bethkem, Sofía Aragón y Sofía Marcell, entre otros, dieron la bienvenida al GIFF en esta edición.

Los abusos por parte de las grandes productoras y plataformas de ‘streaming’ han llevado a actores y guionistas a protagonizar el mayor paro de la industria y tiene paralizada a la industria del cine en Hollywood, ha puesto en la mira la situación en nuestro país.

El actor Moisés Arizmendi hizo un llamado por la igualdad en el trabajo en las plataformas digitales, ya que comentó que los escritores y creativos no reciben regalías, a diferencia de la televisión abierta. “Es una competencia desleal entre la televisión abierta y las plataformas. El ejemplo más claro es lo que está pasando en Estados Unidos”, afirmó.

Otra que no se quiso quedar callada fue la actriz Eréndira Ibarra, que además este año es la vocera de la campaña nacional Cero Violencia Contra la Mujer, la cual pretende prevenir las conductas misóginas.

“En México tenemos muchas mesas de trabajo en el congreso, pero no pasa nada. Hay muchas leyes que están en etapa de desarrollo como la información a la ley de cine, inclusión, pero no se terminan de concretar porque no estamos todas las personas que deben de estar”, señaló.

La moda guanajuatense se luce

La anfitriona de la noche, Sarah Hoch, deslumbró con un vestido del diseñador Octavio de Arteaga, apoyado con inteligencia artificial.

El talento de los diseñadores guanajuatenses también estuvo presente con sus creaciones en la alfombra roja. Prendas y accesorios de Susana Goerne, Germán Ruiz, Leonardo Mena, Octavio de Arteaga, IANNDEY, Iván Ortiz, Adriel Cervantes, Ángela y Dolores, Noé Roa y Gretta Trujillo añadieron un toque distintivo al evento.

Emocionante estreno

La ceremonia de inauguración fue conducida por Sofía Aragón y Arap Bethkem, en la sala principal del Teatro del Bicentenario, Sarah Hoch, con un breve mensaje dijo la bienvenida al festival: “Bienvenidos a todos gracias por el apoyo al gobierno, la federación, nuestro país invitado Suiza. Tenemos planeados 12 días de mucho cine, películas de 49 países y 18 estados”.

Lola Díaz-González García, directora de promoción de cine del Instituto Mexicano de Cinematografía, reconoció los 26 años del festival.

“Sólo me queda agradecer por estos 26 años de cine, desde Expresión en Corto, de ver cómo ha sido un semillero de talentos en el estado esperamos que siga así y que sigamos viendo en el mundo los cortometrajes que se crean aquí en Guanajuato

La cinta inaugural, “Joan Baez: I am a Noise”, dirigida por Karen O’Connor, Miri Navasky y Maeve O’Boyle, rindió un emotivo homenaje a la emblemática cantante folk.

El GIFF promete 12 días de emociones, proyecciones y celebración del séptimo arte. Convirtiendo nuevamente a Guanajuato en el epicentro del cine, donde actores, directores y amantes del cine se unen.

El dato