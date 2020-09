Juan Miguel Zunzunegui reivindica la figura de Hernán Cortés

El autor Juan Miguel Zunzunegui acaba de dar a conocer su nueva obra, llamada “Hernán Cortés Encuentro y Conquista”, libro en el que reivindica la figura del extremeño y conquistador español como un padre, como hombre del renacimiento, culto y erudito.

En entrevista con la OEM, el autor de libros como “Los mitos que nos dieron traumas, México en el diván, cinco sesiones para superar el pasado” y “La diosa y la serpiente” detalló que “este año se cumplen 500 años de La noche triste, el siguiente año 500 años de la caída de Tenochtitlan”, dijo para El Sol de León.

Zunzunegui dijo al teléfono “para mí, lo más importante de contarle a la gente sobre Hernán Cortés, es no solamente contarles toda la vida de Hernán Cortés, que sí que se las cuento, contarles todo el entorno o histórico mundial de lo que llamamos la Conquista, para que entiendan bien lo que ocurrió en 1521”.

Reivindicar la figura de Hernán Cortés

A través de las páginas de Hernán Cortés Encuentro y Conquista, Zunzunegui relata la historia y aporta datos interesantes sobre la vida del conquistador español y ofrece otra visión de Cortés “más que reivindicar a Hernán Cortés, creo que es reivindicar a México, me parece que nos cuentan una historia de México basada en la conquista, la derrota y la victimización, me parece una narrativa histórica terrible y perjudicial que no sé en qué momento alguien en este país decidió que valía la pena contarnos una historia de nosotros mismos que éramos unos fracasados y unos conquistados”.

En voz de Zunzunegui comentó sobre su nuevo libro “es desmontar este mito del Hernán Cortés, saqueador, conquistador, violador y mostrarte a este Hernán Cortés universitario, culto, erudito, humanista, hombre del renacimiento, que habla cuatro idiomas, que tiene toda una teoría del mestizaje, de la fusión de culturas, que trata de hacer todo en son de paz cuando llega a América y lo logra casi todo y al final las cosas no le salen como pensaba”.

El escritor resaltó que estamos educados para odiar si a nosotros mismos y es que Cortés fue parte de nosotros “lo más importante de reivindicar a Cortés es reivindicar a México en un sentido, creo que en México, la mayor parte de nosotros nos asumimos patriotas, nacionalistas decimos que viva México cabrones, que como México no hay dos, pero al mismo tiempo estamos educados para odiarnos a nosotros mismos, porque somos un país hermosamente mestizo, la mitad de nuestro mestizaje es indígena y la otra es española, nuestra cultura, nuestras tradiciones es español, hablamos español, tenemos la religión de los españoles, el mejor arte barroco del mundo llegó con España”.

Si tú estás educado a odiar a Hernán Cortés aunque digas que amas a México, aunque piensas que estás, pues odias la mitad de los que somos

“Cortés es padre de todo lo que somos, México es el primer país hispanohablante del mundo y le mentamos la madre al español en español y decimos en español que no tenemos nada que ver con los españoles” dijo Juan Miguel en su conversación con El Sol de León en la que invita a leer “Hernán Cortés, Encuentro y Conquista”.

Hernán Cortés y Motecuzoma protagonizaron el choque de culturas más trascendente de la historia de la humanidad. Todo en la historia del mundo moderno es producto de ese encuentro y esa conquista.

"Toda nuestra historia se integra en Hernán Cortés. Odiarlo no nos ha servido y no ha resuelto nada. Amarlo no es necesario. Aceptarlo e integrarlo en nuestro pasado, como el ser humano que es, con aciertos y fracasos, luces y sombras, es fundamental. No es ángel o demonio. Es simplemente Hernán Cortés, el hombre sin el cual no seríamos lo que somos."