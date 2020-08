Inician estudiantes de la Universidad Iberoamericana de León clases virtuales

La pandemia por la Covid-19 provocó el cierre de escuela en todos los niveles desde preescolar ha posgrados y pese a la contingencia sanitaria la educación se adaptó a la conferencias y clases en línea, así alumnos de la Universidad Iberoamericana de León iniciaron clases virtuales inició el nuevo periodo escolar Otoño 2020.

La Ibero León dio la bienvenida recibió en sus clases de posgrados a más de 600 estudiantes de licenciatura y de posgrado que se integran a nuestra universidad.

Las ceremonias fueron realizadas por el Padre Rector, el Mtro. Felipe Espinosa Torres S.J., quien dio la bienvenida a los nuevos estudiantes y la apertura de cursos, que en esta ocasión será a distancia.

Este lunes, se realizó la Jornada de Inmersión para más de 500 nuevos alumnos que se integran a los 19 programas de licenciatura.

El Padre Felipe, pidió a los estudiantes dar su mejor esfuerzo “nos está tocando vivir una época difícil, les toca empezar sus estudios universitarios en este contexto de confinamiento, les aseguro que su paso por la universidad será una experiencia grande, enriquecedora y confío en que pronto se pueda realizar de manera presencial” dijo a distancia.

La Universidad Iberoamericana de León informó que las clases se mantendrán de manera virtual, hasta que las condiciones generadas por la pandemia lo indiquen; algunas asignaturas de laboratorios y talleres podrán realizarse en el campus con medidas de seguridad y sanitarias necesarias. La participación en estas materias será voluntaria.

A su parte el Director General Académico, el Dr. Javier Prado Galán S.J. dio tres consejos a los universitarios: “Aprovechen esta etapa, no desperdicien sus talentos, sus dones, sus talentos… sean jóvenes”. El segundo, adáptense a las nuevas necesidades (tecnológicas), especificidades de la vida académica… sean maduros. Finalmente: dejen a un lado la mediocridad, las universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, no admiten la mediocridad. El Magis (el más), invita a que no seamos mediocres, a dar todo lo que tenemos, todas nuestras capacidades, cualidades; implicará que sean auténticos, inconformes, idealistas… sean soñadores”.