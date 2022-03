Inauguran 6° edición del concurso internacional FFIEL

León, Gto.- Salem McBunny originario de un rancho llamado El Capulín Verde, ubicado en Arandas Jalisco, es el acreedor del primer lugar del sexto concurso del Festival de Fotografía Internacional de León (FFIEL) con una fotografía inspirada en la palabra otoño y en su abuela Rafaela.

“Es una fotografía que hice con mi abuela, he estado trabajando con ella y me gusta experimentar con diferentes elementos que encuentro a mi alrededor, en este caso son hojas secas. Con ella he llegado a entender el paso del tiempo que a todos nos empieza a costar cuando encontramos cambios en nuestro cuerpo, el hecho de fotografiarla se ha convertido en una superación propia”.

La inauguración se llevó a cabo en el Hotel León a cargo de Daniel Arroniz Rábago, director del Festival de Fotografía Internacional de León, Lucy López Portillo gerente del hotel, Gerardo Partido director del Museo de la Ciudad.

Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Daniel Arroniz mencionó que en esta edición se recibieron alrededor de 2 mil 300 fotografías y los países que participaron con su material fueron de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Marruecos, República Dominicana, Uruguay y México por mencionar algunos.

“Desde nuestra primer edición hemos venido un concurso internacional que año con año ha ido creciendo y llegando a más países, en esta edición participaron más de 15 países, recibimos más de 2 mil 300 fotografías, y tuvimos un jurado de primer nivel como Bernardita Aguirre de Chile, de Colombia Ronny García y fotógrafos y artistas mexicanos tuvimos la participación de Verónica Esquerra e Iván Macías, Víctor Medina González y de un servidor.”

Es de mencionar que este concurso de fotografía tiene el objetivo de apoyar a los talentos independientes, divulgar las manifestaciones artísticas; así como promover derechos humanos, valores, costumbres y tradiciones.