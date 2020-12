Hay historias que tienen que ser contadas... “Autodefensas”, la película guanajuatense

“Autodefensas” es una película guanajuatense que narra la historia de los pobladores de El Paraíso, un pueblo en Michoacán que está fuera de la ley y azotado por la delincuencia organizada, un relato cinematográfico que expresa el hartazgo de sus habitantes mediante un conflicto familiar.

El filme con 75 minutos de duración es el primer largometraje de Christian Vilches y de producción 100% de Guanajuato “creo que lo que más nos inspiró a todos, fue el movimiento en general como pueblo, incluso la historia se centra mucho en el pueblo que se llama El Paraíso, como esta población sufre mucho la opresión del narco, sin centrarse en nombre, ni carteles y como el pueblo se hace de valientes y se defiende”.

Un filme guanajuatense

Vilches, fundador de Cine Colectivo Guanajuato, comentó que su primer largo “es una historia que se basa en muchas anécdotas de lo que fue el movimiento de autodefensas en Michoacán”, comentó Vilches para la OEM en León.

“Autodefensas” logró grabarse antes de la pandemia y el confinamiento, de los meses de febrero a marzo y tomó como escenarios los poblados de Queréndaro e Indaparapeo, contó el Director que “la historia corre de dos hermanos uno del lado de los buenos y el otro de lado de los malos y como la familia se va desmoronando por este tipo de tema, en la misma lucha de autodefensas hubo familiares contra otros porque habían gente dentro de las familias que estaban ya participando de un lado y del otro”.





Ricardo Silva, productor y guionista de Autodefensas trabajó sobre la idea principal “la fuimos modificando para crear una historia que hablara de las autodefensas pero que también tratara el tema de una familia que se rompía, que entraba en conflicto, es una familia muy clásica de tierra caliente”, comentó Silva.

Alberto Cortés, en el papel antagónico de la película, reflexionó sobre por qué realizar más filmes sobre la situación que vive México a lo que comentó “es un tema fuerte y que no es nuevo, cala hondo y muy fuerte en gran parte de la República, no nada más en Michoacán, hay un trasfondo muy fuerte, son personas, familias completas que han sufrido esta opresión y a la mala”.

“Ya cuando estás conviviendo en los pueblitos con la gente, ya de ahí a la gente que le ha pasado ese tipo de cosas, ya la ves de otra forma, es más allá, es verdad porque siempre hacer violencia, no es la violencia por la violencia, hay historias que tiene que ser contadas”, resaltó Alberto.

Una película que vería José Manuel Mireles

El productor ejecutivo de Autodefensas, Antonio Ramírez, nos habló del contexto de la película y como Autodefensas sería vista por el autodefensa José Manuel Mireles “me comentaba Mireles, vamos a ver la película juntos ya no se pudo por lo del COVID-19, vio el trailer de la película, la vamos a ver Juntos, él me dice Toño, si metiste en contexto el hartazgo de la gente, de tanto atropello hiciste realmente la esencia del autodefensismo. Son dos hermanos gemelos, que el haber nacido el mismo día a la misma hora y en el mismo vientre no es garantía de conexión entre dos hermanos”

Autodefensas es una película de acción y cine de arte y está próxima a estrenarse en la plataforma Cine Latino y fue producida por Cine Colectivo Guanajuato e Indomable estudios.