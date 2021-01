Hay Festival Gales buscará formato híbrido

En 2020, el Hay Festival Gales fue el primer encuentro cultural que emigró a la plataforma digital frente al inicio de la pandemia de Covid-19 en Europa. Una estrategia que, para sorpresa de autores y público, llegó para quedarse, ya no como una opción provisional ante el aislamiento social sino como una herramienta exitosa para dar salida a la cultura.

“Algunos autores no pueden viajar tal vez por la edad o por sus agendas apretadas, pero ahora es diferente y hemos logrado tener grandes autores, creo que esto tiene ventajas y es un modelo que ha llegado para complementar y quedarse, no para sustituir la experiencia de encontrarse con el autor, pero sí para complementar”

“Si es posible, en un futuro trabajaremos más con lo híbrido y en las próximas ediciones no será raro ver un autor en un escenario y a otro en una pantalla y que una parte del festival sea puramente digital y otra física, porque la pandemia nos ha enseñado a trabajar de una forma más de la mano con la tecnología y las posibilidades que esto genera”, apuntó en conferencia de prensa Cristina Fuentes, directora del Hay Festival, al confiar en que para septiembre la edición del Hay Festival Querétaro sea en formato híbrido.

Tras la experiencia del año pasado, los organizadores no dudaron en iniciar 2021 en versión digital con la expectativa de reunir, otra vez, hasta 300 personas en una sola charla virtual, cifra que se alcanzó el año pasado.

Ahora se realiza el Hay Festival en Medellín, con charlas digitales gratuitas. Del 28 al 31 de enero, la sede virtual será Cartagena y del 27 de mayo al 6 de junio ya está planeada la edición en Gales, Reino Unido, también en línea.

Sin embargo, Fuentes no pierde la esperanza de volver a las versiones físicas. “Soy una optimista por naturaleza. La cultura en vivo no es un adorno que se ponga cuando todo mejore, la cultura en vivo es necesaria. Se han abierto restaurantes, bares, tiendas, pero no los cines. Pero lo que hicimos más fácil este modelo digital y hemos priorizado la conversación uno a uno a pesar de la distancia”, añadió.

Al respecto, la escritora Rosa Montero, quien participa en el Hay Festival de Cartagena, está convencida de que la cultura es la “vacuna” que necesitamos en el sentido de mantener el ánimo de una sociedad en medio de la crisis sanitaria. Narró que en una ocasión a Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, se le sugirió destinar el presupuesto de cultura en armamento, y él respondió: ¿Entonces para qué peleamos?

“Tenemos que resistir mientras se encuentran las vacunas y se buscan terapias y yo creo que precisamente la cultura es una vacuna, hacer precisamente estos eventos es de resistencia y son tan importante como una vacuna del espíritu”, aseguró la novelista.