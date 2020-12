Hará Magdalena Zavala del MAHG un museo nacional

Magdalena Zavala Bonachea, la nueva directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG), tiene tres décadas de trayectoria en el ámbito y

luego de haber sido titular de instituciones como el Museo Franz Mayer, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Museo de Arte Moderno y ahora en el MAHG nos platicó acerca de su visión y la labor que implementará para esta institución museística.

Tiene usted una gran experiencia en museos

“Llevo más de 30 años en el ámbito museístico, comencé atendiendo prensa, fui ascendiendo y tuve la oportunidad dirigir el Museo Casa Estudio Diego Rivera, yo era subdirectora en el Palacio de Bellas Artes y llegar a un espacio chiquito redimensionarlo, generar un nuevo enfoque, me gustan estos retos, de generar nuevos enfoques y nuevos aspectos, igual en el Franz Mayer tuve la oportunidad de ser invitada para reposicionar la colección a nivel nacional, y después en el Museo de Arte Moderno que me duró poco porque me llevaron a la Coordinación de Artes Visuales en Bellas Artes, estuve muchos años en Bellas Artes y la considero mi Alma Mater en muchos sentidos”.

Tras 30 años de dirigir instituciones culturales ¿Cuál ha sido su aprendizaje?

“El aprendizaje es que no hay ningún museo que sea repetido, mi aprendizaje es que todos los museos conllevan retos, yo siempre digo que es como una enfermedad, como un virus, que se te inocula y de la cuál nunca te salvas, pero de la cuál disfrutas muchísimo, la satisfacción de ver al público aprender, disfrutar y tener experiencias significativas, no hay ningún otra institución cultural que te permita esa manera de hacer tangible que las personas se sientan satisfechas, en el teatro tú disfrutas y lo ves, en la música ves la cara del espectador excelso, pero aquí la retroalimentación y la comunicación te hace saber es patente, va más allá del abrazo que las personas les has tocado el alma que van a volver a tu recinto. Es un poco lo que yo busco, la población de León no solo sepa que tienen este museo, sino que sean tocados por el museo y que lo sientan parte de sus comunidades, ese es el seguro más fuerte que un director puede comprar a su institución, que es justamente las audiencias, la fidelización del público, que la gente se sienta contenta de estar adentro y que se sienta retroalimentada por lo que representamos”.

¿Cómo pretende hacerlo en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato?

No te podré dar muchos detalles, tendré que presentarlo al Comité Técnico el año que entra, pero sí te puedo platicar esta visión que quiero imprimir, considero que el Museo ha tenido una larga trayectoria y muy buena trayectoria de formación de públicos aquí en el museo, tiene programas educativos muy importantes, que pueden ser punta de lanza, por ejemplo IntegrArte, este cuidado a las poblaciones vulnerables, habla de la responsabilidad social del Museo. Sin embargo estos tiempos también nos perfilan, la necesidad de acercarnos más a comunidades, mi idea es volver a redimensionar, a generar una representación estatal del Museo a que sea conocido primero por todo guanajuatense.

¿Cómo lo hará?

Queremos llegar a ver cómo lo vamos hacer poco a poco, vamos empezar con lo concéntrico, de León hacia afuera, queremos tener mayor presencia a nivel estatal, queremos generar puntos de desarrollo con los diferentes museos que dependen del Instituto de Cultura Guanajuato, como otros museos que están presenten, como el Museo de Arte de Celaya, a nivel municipal que son muy importantes, ir generando vinculación y luego vinculación a nivel nacional para tener un posicionamiento justamente del espacio, es un museo privilegiado en muchos sentidos, y que tiene que ser más conocido en la red de museos a nivel nacional.

Lo integraremos también a Ibermuseos, buscaremos que venga la comunidad iberoamericana a conocerlo, justamente para poder generar estos encuentros y esta posibilidad de movilidad de exposiciones que ahorita ante covid y las repercusión a nivel mundial, tendremos que esperar esa fundamentación, vamos a trabajar mucho con comunidades con posicionamiento digital, durante el próximo año, buscaremos sobre todo para las colecciones permanentes, tenemos la fortuna de tener dos salas muy interesantes sobre cultura regional de guanajuato y queremos generar nuevos contenidos y buscarle nueva visión a nivel digital que les permita a la gente volver a reposicionar esos espacios.

Sobre el trabajo en comunidades ¿Qué hay al respecto?

Es una tendencia a nivel mundial, la UNESCO te está pidiendo que, modifiques los niveles educativos del país, incluir la educación cultural como parte de esta nueva visión de la educación incluyente, y creo que es parte fundamental que dejar que las comunidades se acerquen, hay muchos tipos de comunidades que se vinculan a un museo, tenemos la vinculación de pueblos vulnerables, tenemos la vinculación de comunidades cercanas, tenemos la vinculación de jóvenes, de adultos y el museo ha trabajado esos sectores y ahora hay que exponenciarlo, hay que hacerlo más evidente hacia afuera.

¿Qué cambios se realizarán?

Buscaremos primero un cambio digital, porque ahorita físicamente es imposible, es un proyecto que tenemos que pensarlo.

¿Requiere presupuestos?

No solo los presupuestos, hay generar nuevos contenidos, nuevo discurso museológico para poder replantear, porque un cuadro no es solo montarlo, es qué es lo que quiere decir en el espacio museográfico, hay que hacer un trabajo behind the scenes, para hacerlos más claro, tenemos que hacer un trabajo museológico de saber por qué tenemos tal pieza, poner en valor las piezas que tenemos, generar un nuevo tipo de información, porque las colecciones permanentes se agotan, entonces hay que volver a generar un dinamismo y tenemos colección en bodega que habrá que ver que incorporamos nuevo.

¿Es decir que hay una colección en bodega que no se ha dado conocer al público?

Es parte de lo que vamos hacer a través de la trayectoria digital, hay un rincón dentro de la sala permanente que montan obras, se reciclan con obras de la colección.

¿Actualmente con cuántas obras cuenta el Museo De Arte e Historia de Guanajuato?

Setecientas sesenta y ocho.

¿Tenemos obra de Diego Rivera?

Tenemos una obra atribuida a Diego Rivera, pero no es de Diego Rivera, pese a que fue guanajuatense y un gran artista.

¿Algo comunista?

Pues sí, Diego más allá de ser comunista, Diego era un hombre del renacimiento, un hombre que sabía de todo,si le encargaban un mural de medicina se clavaba a investigar cómo eran las medicinas tradicionales, de que plantas salín medicinas, como era el proceso, era un hombre inquieto intelectualmente. En el Mural del Hospital la Raza se ve, que es bellísimo y poco conocido.

¿Se va adquirir mayor obra?

Estamos en el proceso de revisión de adquisición, espero que tengamos la posibilidad económica de hacerlo porque los proceso de adquisición cuestan, lo que sí vamos a fortalecer es el proceso de donación de los artistas, eso sí te puedo asegurar. Buscamos fortalecer el proceso de donación de artistas nacionales, creo que el museo tiene que tener una representación nacional porque es un espacio no solo de artistas locales, sino también de artistas nacionales, creo que debe de pensarse desde esa perspectiva.

¿Usted tendría trabajo con otros museos de la ciudad?

Con todo mundo, yo quiero llegar y tocar las puertas, yo quiero llegar y que toquen las puertas le gente de León, pero también quiero llegar y tocar las puertas de Guanajuato, y tocar las puertas a nivel nacional.

¿Qué más hace falta en el Museo de Arte e Historia?

Queremos tener mayor presencia, pero el museo tiene un valor simbólico bien importante en la red de museos, creo que no podemos en ningún momento ignorar lo desarrollado por doce años en este espacio, ha tenido grandes exposiciones, ahorita mismo tenemos tres grandes exposiciones, te está hablando del trabajo realizado por la anterior directora que fue muy bueno y yo creo las instituciones cuando dice un museo tiene doce años, es un joven que comienza su proceso de expansión, es una institución joven que tiene consolidarse. Y tiene que expandirse porque lo hecho ya son los fundamentos y hay que expandirlo para realmente concretar, un poco como la vida de los individuos, tú recibes la mejor formación en tu infancia, pero empieza tu adolescencia y comienza esa explosión de tu personalidad y yo quiero llegar a ese símil. De esta exposición traer justamente un mezcla en donde el diálogo contemporáneo que los discursos críticos que son lo que está sucediendo en los museo actualmente.

¿Por qué el diálogo contemporáneo? ¿Lo contemporáneo es efímero?

Buscaremos tener mayor presencia a nivel contemporáneo porque los espacios mismos lo piden, son espacios diseñados para el arte contemporáneo hay que traerlo. Como nuestra sociedad misma representa nuestra sociedad, cuando nuestra sociedad cambia, cambiará el arte, pero representa lo efímero que es nuestra sociedad, tú ya no compras un disco porque ya la accesibilidad es diferente. A eso tenemos que enfocar el museo, a eso nuevos discursos nuevas manera de comunicación, pero con la tradición de antes, hay que ir mezclando.

¿Qué retos se plantea ante este Gobierno Federal que pareciera que vuelve al centralismo?

Yo creo que debemos de buscar el diálogo y debemos buscar el posicionamiento a nivel nacional, pero es muy diferente a nivel político y a nivel museal, aquí quiero hacer una distinción, yo no soy un actor político. Represento una institución estatal muy importante, pero no soy un actor político, soy una mujer que trabaja por la cultura y que con las otras instituciones hermanas, puede vincularse, creo que esa es la fortuna de los museos, creo que son espacios articuladores de consensos, nosotros, casi toda la comunidad museística de este país, creemos que juntos hacemos la fuerza que juntos podemos generar nuevos desarrollos y nuevas percepciones, trabajamos mucho por nuestra cultura, por nuestro patrimonio, yo vengo desde esa posición, de la vinculación del diálogo, misma que ejercí cuando fui funcionaria de orden federal, siempre pensé que lo que te generan los museo son diálogos y es justamente más allá de este encontrón a nivel federal y estatal, lo que yo quiero justamente es esta vías de diálogo para que nos vinculamos, porque las instituciones museales, es quien recibimos a la gente común, trabajamos por lo mismo, por nuestro país queremos que ese espíritu se permee, queremos trabajar por la no violencia, por la paza por el desarrollo social de las comunidades, buscaremos estos puntos de confluencia a nivel nacional.

¿Cómo lidiar con el centralismo en cuanto a museos?

Hay una lucha, durante los últimos dos sexenios se intentó justamente mayor representación a nivel regional, lo que era el CONACULTA y el inicio de la Secretaría buscó trabajar proyectos muy importantes a nivel de la federación como el PAICE, el proyecto de infraestructura cultural que fue y que generó parte de este museo de hecho y eso logró que los estado tuvieran una infraestructura cultural muy potente, casi todos los estados tienen instalaciones muy grandes, como es caso de Guanajuato con el Forum Cultural, pero también hermosillo con el Museo Musas o el MARCO de Monterrey, la infraestructura de tres museos en Nuevo León que tiene que ver con este desarrollo de la infraestructura cultural a nivel nacional, pero creo que ahorita hay un perfil que busca una mayor centralización y yo creo que ahí el Gobierno de Guanajuato ha perfilado una política justamente de inclusión de búsqueda de la defensa de la cultura y de una interrelación a nivel regional bien interesante, creo que hay que fortalecer esa presencia regional.

La Ciudad de México tiene un súper proyecto a nivel Chapultepec que se le está dando mucho presupuesto a ese proyecto pero ¿qué pasa entonces en el resto del país, con Guanajuato?

Hay unas nuevas reglas del juego para la infraestructura cultural, sí está canalizado al proyecto Chapultepec lo cual se ha discutido en foros abiertos de museos, la pertinencia de dicho proyecto, sin embargo el Presidente de la República decidió que es prioritario, sin embargo yo creo que Guanajuato tiene toda la posibilidad y ha tenido una defensa justamente de los valores estatales y de la defensa justamente del patrimonio buscarle la manera para que no sufran las necesidades de los otros espacios en el centro, los museos están en condiciones que realmente Guanajuato no ha permitido que lleguen.

¿Sería ecléctica su dirección?

En vez de ecléctica sinérgica, una sinergia en donde está el pasado presente, pero también está el futuro visualizado y el presente presente.