Hamlet de William Shakespeare se presenta en Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña

León, Gto.- Hamlet es mujer, con un cartel monocromo en el que reina el dolor, la traición y la venganza presentan esta puesta en escena que se presentará los días 29 y 30 de julio en el Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña y que forma parte del Forum Cultural.

Dirigida por Angélica Rogel y con la interpretación de Irene Azuela, esta obra literaria que ha originado mayor número de comentarios críticos cambia de paradigma y promete ser la mejor de todos los tiempos, además está dirigida especialmente a jóvenes, así lo anunció su productor Óscar Uriel.

“El riesgo fue muy grande pero Angélica Rogel es una de las mejores directoras que tenemos en México, en coordinación empezamos a trabajar durante la pandemia en toda la adaptación, tuvimos mucho tiempo para estudiar el texto, todo está perfectamente planeado, el proceso de creación fue muy rápido con una gran actriz Irene Arzuela”, dijo Óscar Uriel.

Añadió que en León es la primera plaza después de Ciudad de México que se presentará ya que el interés fue inmediato incluso antes de ver la obra por parte del Forum, además se presentará con sus personajes originales ya que en otras presentaciones habrá algunas modificaciones.

Por su parte la actriz Irene Azuela mencionó que esta obra es un espectáculo que aunque el espectador no haya leído la obra, la entenderá y al final habrá más preguntas que respuestas.

“Esta ocasión no será un príncipe sino una mujer que será parte de una familia adinerada con poder que se está pudriendo por dentro y Angélica Roel quiso dar a entender que no es cuestión de estado sino familiar y en este sentido la obra no deja ser una tragedia, también es una pieza familiar lo que sucede dentro de una familia que están pudriéndose”.

Con esta obra tanto el productor como la actriz esperan que el público reaccione a sus emociones ya que todos los personajes engranan a la perfección y están bien definidos, además se dio la oportunidad para improvisación.

Para Óscar Uriel con Hamlet ha tenido el mejor elenco en toda su vida como productor, en ella también hay varios directores actuando.

Esta obra teatral se presentará por primera y única ocasión los días viernes 29 a las 20:00 horas y el sábado 30 de julio a las 19:00 horas en la Sala Principal del Teatro Bicentenario. los costos van desde 70 hasta 220 pesos.