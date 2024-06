Guillermo Osorno reedita su libro sobre la historia del Bar 9

A 10 años de la primera edición del libro “Tengo que morir todas las noches” del escritor Guillermo Osorno, enfocado en lo que acontece en la Disco Bar El 9 de la Ciudad de México, surge la adaptación en serie homónima para la plataforma Amazon, que se estrenó recientemente.

Durante la presentación de la nueva edición de su libro en la apertura de la segunda edición de la Feria del Libro LGBTIQAP+ en La Bazarita de La Moira, ubicada en una casona de San Miguel Chapultepec, el autor hizo una reflexión acerca de lo que plasmó en las páginas de su libro, comparado con lo que refleja la serie.

“Para la pantalla hicieron una canibalización sexual, sexo explícito, a diferencia de la investigación de mi libro, que le di ese enfoque histórico, del lugar donde convivían personalidades de la política, del mundo del espectáculo, el hervidero de la prostitución y la aparición del VIH”, mencionó.

El ambiente del local de la Zona Rosa, abierto de 1977 a 1989, “dio pie a la hoguera de los cambios en la sociedad y la política en este underground centro de reunión de los que hacían la historia de México, fundado por el francés Henri Donnadieu y donde acudían el ex presidente Ernesto Zedillo, Alfonso Cuarón, Silvia Pinal”.

Sin embargo, el escritor destacó un punto a favor de la serie dirigida por Ernesto Contreras, “haber llamado a artistas que cantan, bailan, actúan, como Alejandra Bogue, La Bruja de Texcoco y que estén otros personajes que son de la noche actualmente; a la misma Bogue que va de una generación a otra, incluirlas fue muy inteligente”.

UN LIBRO DISRRUPTOR

Sostiene Osorno que desde los años 80 inició a la lucha por la libertad y la no discriminación, “fue uno de mis planteamientos primarios. Cuando presenté la idea a la editorial hace 10 años, me encontré que la editora nunca había publicado cosas gay, y estaban dudosos de este mercado.

“Y el otro punto que tenían un temor muy grande porque el libro pudo haber sido leído y perseguido como un álbum de fotos hojeado por viejitos y recordaban una época ida, pero mi interés al hacer el libro no era para que me leyeran los que fueron al Bar 9. Afortunadamente estos dos temores no se cumplieron. Y el día de la presentación hubo hasta sobre cupo y mucha gente se quedó afuera.

“La editorial ahí vio el termómetro de lo que iba a ser el libro que se presentó en el Museo del Chopo en el 2014. Y muchos vieron la presentación en el monitor de un televisor de tanta gente que fue. El libro se agotó dos semanas después y tuvo que realizarse otro tiraje emergente y ahora en el Mes del Orgullo 2024 vuelve a salir a la venta”, comentó.

Omar Ramos y Ro Banda, encargado de La Bazarita de La Moira, acompañaron al autor, quien además ofreció una firma de autógrafos de la nueva edición de este libro que, afirmó, “ha trascendido generaciones; hay que hablar de estas historias, hacer talleres, porque nos cuentan nuestro pasado, de dónde venimos, investigar eso no es difícil, pero es tener la paciencia y el deseo de ir contando quienes nos antecedieron.

“Se formó la tribu que es lo poderoso del libro. Muchos de los códigos han cambiado, como la fluidez que hay de salir del clóset que aparentemente no es tan complicado, que la ciudad es más libre, se puede tomar y se hará el sábado 29 en la Marcha del Orgullo, pero hay mucha gente que estuvo antes, para que esto sucediera.

“Y habrá más libros de los antecesores, por ejemplo, en la década de los 50, Daniel Mont abrió un bar fantástico en la Ciudad de México con el artista plástico Mathias Goeritz, que era lo más chic del momento para la tribu gay”.