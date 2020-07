Guanajuato cuenta con una vasta diversidad de especies arbóreas

Cada segundo jueves de julio se celebra El Día Nacional del Árbol, decretado por el presidente Adolfo López Mateos en el año 1959, y por este motivo el Biólogo de la Universidad de Guanajuato, Salvador Solís González, nos compartió su reflexión de la importancia de plantar especies arbóreas nativas del estado, así como los beneficios ambientales que aportan, además de que algunos ejemplares están en peligro de extinción.

Salvador Solis González, pertenece al Departamento de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, es especialista en Recursos Naturales Terrestres, además de botánica y en la manifestación de impacto ambiental.

En entrevista para El Sol de León, Solís nos compartió que “hemos subestimado el uso de las especies endémicas en el estado de Guanajuato, cuando hacemos algún tipo de reforestación solemos utilizar especies que no son endémicas, oriundas, que no corresponden al ecosistema o al tipo de clima que nosotros tenemos dentro del estado”.

El botánico resaltó que se han destruido especies de árboles debido al crecimiento poblacional y otras acciones “lo que ha afectado principalmente a las especies endémicas del estado por todos los servicios ambientales que estas prestan, es el cambio de uso de suelo que se ha venido dando desde hace mucho años aquí en Guanajuato dentro de nuestros 46 municipios”.

A pregunta expresa por la OEM sobre si hay especies nativas en en peligro de extinción, Solis comentó que hay ejemplares que son poco vistos “han habido especies no que se hayan pérdidas en su totalidad, pero que sí se encuentran dentro de un estatus, nosotros tenemos la norma 059, estas especies están en la lista número 3, esta norma oficial mexicana tiene tres anexos normativos, el tercero es el listado de las especies, sí se han perdido varias especies, no en su totalidad, pero sí en su capacidad adaptativa.

El profesor de la UG resaltó que “hay algunos tipos de huizaches que se conocen comúnmente que van perdiendo su capacidad de adaptación por el cambio de uso de suelo, tenemos tres especies principales en el estado de Guanajuato, de lo que son los huizaches, huizache chino, Huizache Yondiro y Huizache Tepame”.

Salvador Solís informó que el Huizache Tepame es una especie que pese a que no ha desaparecido si es rara de encontrar por la devastación que ha sufrido, detalló que especies como el Mezquitillo y la Uña de gato “ya no se ve con mucha facilidad, se ha ido perdiendo poco a poco, por el cambio de uso de suelo por la deforestación que ha habido, que no necesariamente por hacer alguna manifestación de impacto ambiental, sino también es por el crecimiento poblacional, a veces se van quitando las especies de las orillas de los caminos, de los predios y se va generando la agricultura eso también ha hecho que se vayan perdiendo especies arbóreas”.

“Desde el punto de vista de ecológico las especies endémicas o al especies oriundas nos ofrecen algo que se llama servicios ambientales, los servicios ambientales son como la captación de agua, retención de suelo, hábitat de especies vegetales, animales, la presencia de estas especies es importante”, dijo el experto en ecología para la OEM de León.

Salvador Solís detalló que el Estado de Guanajuato tiene un tipo de vegetación representativo de la República Mexicana que es la Selva Baja Caducifolia y que se ha devastado de manera antropogénica, comentó que “Las Selvas bajas caducifolias o Bosques Tropicales Caducifolios, cuando estos bosques se ven afectados por el hombre cambian, se transforman o cambian a matorrales como el Matorral Xerófilo, Matorral Cracicaule, Matorral de Opuntia, Estenosero y Submontano”.

En la parte de León, el biólogo comentó que “había también encinares, que se les podía llamar y todavía los hay, relictos de encino, una pequeña zona montañosa en donde podemos encontrar de dos a tres o cuatro especies, solamente de encino, con algunas otras asociaciones como el madroño o la pingüica”.

“Lo que era Dolores Hidalgo, Guanajuato, hasta llegar a León hasta el valle, todo eso antes era encinar, era encino madroño y pingüica, con el crecimiento fue cambiando y quedaron esos pequeños relictos de encinares” detalló Salvadro Solís.

Acerca de las especies de árboles que se pueden encontrar en la entidad, detalló “en el estado de guanajuato existen nueve especies de encinos que son endémicos, Quercus Rugosa, Quercus Castanea, Quercus Safini, Quercus Greggii, Quercus Intricata y el Quercus Laurina, Quercus Macrophylla Quercus, Quercus Mexicana, Quercus Resinosa, Quercus Obtusata, Quercus Resinosa, y el encino de miel, que es el palo cuero que también se le conoce Quercus Rugosa”.

Slavador Solís comentó que en Guanajuato se necesita una restauración ordenada y un trabajo significativo por hacer “hay algunas partes que necesitan ser restauradas, que necesitan recuperar elementos para que puedan volver a madurar como ecosistema, en varias de sus fases que necesitan ser rehabilitadas, si nosotros queremos que un ecosistema se vea bonito nada más, lo único que estamos haciendo es rehabilitarlo, es como darle una pata de palo a una persona para que pueda caminar, pero sabemos que esa pata de palo no es funcional como una pierna normal”.

El académico comentó que “las especies más comunes que nosotros podemos implementar son Huizaches y Mezquites, porque son especies aguantadoras, que sacan raíces profundas y especies que pueden retener mucho suelo, son especies que pueden generar hábitat para otras especies vegetales y animales, es muy importante su presencia, aguantan las especies climáticas del estado de Guanajuato” detalló Salvador Solís.