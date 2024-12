Gerardo Laveaga plantea el dilema de la justicia en la novela Hacia el pantano

En su nueva novela el escritor, abogado y académico Gerardo Laveaga se introduce en el fangoso dilema del poder y la justicia entrelazando tres historias: Un exmagistrado que es invitado por la presidenta de la República a ser un fiscal general, es solicitado para hacer encargos turbios; un profesor de Derecho se enamora de su joven alumna, que resulta ser un gran peligro; y un joven normalista que ha perdido el ímpetu de lucha.

“Esta es una pregunta que me ha hecho dudar siempre. La pregunta que me hago es: ¿Los parámetros para juzgar la ética en política y la ética en Derecho están bien diseñados? No será que, en la parte que decimos los abogados de ‘ontología jurídica’, ¿no serán demasiado altos los estándares que en realidad son pura ficción o en verdad se pueden alcanzar?

“Pienso por ejemplo en un juez que una vez me dijo: ‘Mire, yo siempre he cumplido con el proceso. Soy un hombre muy honesto. Si después de cumplir con los 312 pasos que marca el código el inocente va a prisión o si el responsable de un delito queda libre, ese no es tema mío’. Yo siempre me he preguntado si acaso eso está bien”, comenta el abogado Gerardo Laveaga, en entrevista con El Sol de México.

Partir de lo conocido

Sobre la pertinencia de la novela tras una coyuntura en la que se discutió la implementación de la Reforma Judicial, que sigue causando polémica, el autor asegura que “cayó en un buen momento”, pues es necesario que nos preguntemos qué justicia es la que queremos tener. Sin embargo, señala que la novela la comenzó a escribir desde hace casi tres años, razón por la cual afirma que su publicación no debe ser considerada como oportunismo.

“Todos los novelistas tenemos que partir de lo que conocemos. ¿Por qué no escribo en Moldavia? Por qué nunca he estado en Moldavia. Yo soy un escritor, apasionado por la literatura, pero con formación jurídica. Sí, conozco a los jueces, a los ministros, a los magistrados, a los fiscales, a los policías y a muchos políticos; sé cómo piensan y cómo sienten. Ese es mi escenario en el que escribo, pero no quise hacer un fresco de lo que pasa en México”, dice.

No hay moraleja

El autor advierte que esta novela pretende dar una respuesta a las preguntas que plantea, pues considera que la literatura da “pistas” para direccionar a los lectores. Es por eso que asegura que lo que ha hecho es describir parte del mundo del derecho que conoce para que así el lector tome forma su propio juicio.

“Concluir es trabajo del lector, no del escritor. Esta no es una novela de cómo sucedió esto y hay una moraleja. Aquí la novela queda abierta y cada personaje tiene un desenlace más o menos trágico. El pantano del título de la novela alude a la distancia enorme que hay entre ‘el ser’ y ‘el deber ser’. Cada personaje se enlodará o no en ese lugar. Algunos cruzarán por el pantano y se ahogarán y otros preferirán no hacerlo”, finaliza.