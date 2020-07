Forum Cultural Guanajuato reactivará actividades y conciertos a puertas a cerrada

León, Gto.- Arte a distancia es el nuevo proyecto que el Forum Cultural Guanajuato presentará este mes de julio, en esta nueva propuesta ofrecerá a su audiencia nuevas actividades artísticas que obtendrá de grabaciones en el espacio de dicha institución, esto a puerta cerrada, y con medidas preventivas para el cuidado de la salud.

El primer lugar a reactivar será la Sala de Conciertos Mateo Herrera que en el mes de julio recibirá dos conciertos, el primero será retransmitido el domingo 19 y estará a cargo de Pulsar Trío de Percusión titulado Tambores en lo profundo. Dos siglos de música de cámara para percusión

El ensamble Pulsar, surge por iniciativa de tres jóvenes percusionistas que buscan, en primer lugar, difundir y fomentar el gusto por la música contemporánea para percusiones, que, aunque abundante en nuestros días, resulta aún desconocida o poco común para la mayoría de la gente por lo que uno de sus objetivos es familiarizar al público con las sonoridades propias de esta compleja familia instrumental.

Pulsar es una agrupación alimentada por la vasta experiencia individual que sus integrantes han acumulado con el paso de los años mediante su formación académica, su ejecución como solistas, así como su participación en otros ensambles, grupos de cámara o grandes y reconocidas agrupaciones orquestales.

El domingo 26 tocará el turno de Konstantin Zioumbilov y Carlos Alberto Gutiérrez Acosta (Rusia - Venezuela) quienes ofrecerán un extraordinario concierto de violín y piano en el marco del año Beethoven.

Konstantin Zioumbilov, es originario de Rusia y comenzó sus estudios de violín a la edad de siete años, recibió los grados académicos de maestro de violín, violinista concertista, solista y artista de ensamble de cámara, en el Conservatorio Estatal Urálico de Sverdlovsk, Rusia. De 1978 a 1973 fue artista de la Orquesta Filarmónica, concertino y solista de cámara de la Filarmonía, Concertino y solista de la Orquesta de Cámara Bach, en Ekaterinburgo, Rusia.

Lo acompañará Carlos Alberto Gutiérrez, pianista y flautista venezolano egresado de la Escuela de Música José Reyna y del Conservatoire Neuchâtelois de Suiza. Licentiate of the Royal Schools of Music de Inglaterra. Piano solista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y profesor de piano en la Universidad de Guadalajara. Ha ganado numerosos premios en diversos concursos y en el año 2015 se hizo acreedor de una beca para asistir al prestigioso festival Aspen Music Festival and School, donde tuvo la oportunidad de trabajar con el Maestro Anton Nel. Actualmente compagina su carrera de docente con actividades como solista y camerista, presentándose con frecuencia en las salas más importantes de Guadalajara.

Programa: Sonata No.1 en Re mayor para violín y piano, o.12, Romanza número 2 en Fa mayor op. 50 y Sonata número 9 op. 47 (Kreutzer) para violín y piano de Ludwig van Beethoven

Ambos conciertos podrán ser vistos en la página de Facebook del Forum Cultural Guanajuato, así como en la de TV4 y en su canal 4.1 a las 18:00 horas en la fecha programada.