Expone Javier Marín Claroscuros en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato

El Museo de Arte e Historia de Guanajuato, a través del Forum Cultural Guanajuato en conjunto con la Fundación Javier Marín y Terreno Baldío Arte, presentaron la exposición individual “Claroscuro” del artista Javier Marín.

La exposición cuenta con 70 obras hechas de diversos materiales que dan a conocer distintos momentos en la producción de Javier Marín, las investigaciones y propuestas que han forjado su lenguaje técnico y estético.

Javier Marín ha preparado para el Museo de Arte Historia de Guanajuato una colección de sus piezas de estudio ya que como el artista visual mexicano lo señala “es importante mantenerlas a la vista, ya que darán origen a la evolución y generación de más búsquedas”.

En las amplias salas del MAHG se observarán hasta el 28 de junio las piezas medulares que componen “Claroscuro” piezas de la mano y el cincel de Marín en la que según Carmina Estrada “como un laboratorio de análisis y experimentación de primera mano sus motivos y procesos, un retrato de su ser humano- juegos contrastes - a la vez único y universal.

Eduardo Mier y Terán explicó la realización de las piezas que componen “Claroscuro” y el curador de la obra fue el mismo artista plástico que explicó “está curada por mí y es un poco lo que le da el concepto a la exposición, está integrada por obras que a lo largo de más de 30 años de trabajo he ido yo conservando para mí , en mi taller, piezas que para mí han sido importante tenerlas porque generan series de otras esculturas y como líneas de investigación diferentes, es interesante porque más o menos da un panorámica de lo que ha sido mi trabajo en estos años y como el ojo particular del artista que decide quedarse con una pieza y no con otra”.