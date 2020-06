Entrevista a Adriana Camarena de Obeso sobre los apoyos a los artistas independientes en esta pandemia

Adriana Camarena de Obeso, directora del instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, resaltó que en esta contingencia sanitaria por la Covid-19 se generaron proyectos y convocatorias en respuesta a las necesidades de los artistas y creadores independientes pues los foros para presentarse de manera presencial ante el público están cerrados.

La titular del IEC compartió vía telefónica para El Sol de León que se apoyan a los artistas independientes “hemos estado atentos a todas las inquietudes que nos has estado expresando, con forma permanente tenemos contacto con ellos, para saber cómo se encuentran, por ahí hemos estado orientando algunas de nuestras acciones ante las necesidades que nos han manifestado” dijo Camarena de Obeso.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Cultura Participa en el Diplomado Arte religioso de la pintura a los retablos

Convocatoria para Apoyo a espacios culturales independientes

La pandemia por el SARS-Cov-2 provocó el cierre de distintos foros dedicados a la creación y la difusión de la cultural en el estado, por lo que Adriana Camarena de Obeso comentó la creación de una convocatoria para el apoyo de estos espacios, llamada Convocatoria para apoyo a espacios culturales independientes “hemos llevado diferentes convocatorias de distintos tipos, sacamos una dirigida a espacios independientes, nos interesó muchísimo el poder apoyar a estos editoriales, galerías, cafés literarios, micro teatros, centros culturales y una serie de establecimientos que hay en el estado de Guanajuato, que están encaminados a la difusión, a la producción”.

“Muchos de los espacios que viven de la comida diaria, de las presentaciones y de la venta de sus productos, en estos momentos están realmente sin poder operar, recibimos más de cincuenta aplicaciones” detalló Adriana Camarena de Obeso sobre la convocatoria Apoyo a espacios culturales independientes.

Otros de los apoyos que se resaltó la Directora del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato fue la Segunda edición “De Cerca Escena para llevar” y compartió que “va dirigida a los grupos, a los artistas en particular, ya sean solistas en todas las disciplinas artísticas para que ellos nos graben una presentación entre 10 y 15 minutos de lo que ellos realizan, son dos presentaciones las que pedimos por la convocatoria.

El material producido por los artistas independientes es transmitido en los diferentes canales de comunicación del IEC, en YouTube y la página de Facebook, Adriana Camarena de Obeso comentó que las convocatorias han recibido alta respuesta por parte de creadores y artistas ejecutantes que reciben un contrato y el pago por honorarios.





“Esto viene a apoyar la falta de presentaciones personales que ahorita no pueden hacer los artistas, no podemos llevarlos a los municipios, no podemos llevarlos a nuestros espacios escénicos, pero sí podemos trabajar con ellos si siguen produciendo y nosotros lo estamos transmitiendo” comentó Adriana Camarena de Obeso.

Conoces el Pacífico es otra convocatoria que ofrecerá talleres de profesionalización de vestuario, escenografías entre otros “estamos convocando para reclutar al grupo de actores, de asistentes de dirección, de producción, de escenografías, está dirigidos a chicos y chicas que ya hayan terminado una carrera profesional en el campo del arte, o ya sea gestión cultura”.

Adriana Camarena de Obeso comentó que se invirtió un cantidad de 1 millón de pesos a la convocatoria “Apoyo a espacios culturales independientes”, “De Cerca escena para llevar” “más o menos se invierte 500 mil pesos por convocatoria Conoces el pacífico un poco más de un millón de pesos por todo el proceso que lleva de talleres de capacitación” comentó la titular del IEC.

La Directora del Instituto Estatal de la Cultura comentó que “todos los proyectos siguen en el escritorio, los que están planeados para el segundo semestre e irán viéndose de acuerdo al comportamiento, al semáforo que ha marcado el Gobierno Federal y Estatal, de acuerdo a este comportamiento es que se llevarán a cabo de alguna u otra forma, algunas de las actividades planeadas, todo están en análisis permanente, en reflexión permanente, todo sigue en la mesa”.