Entrega Diego Sinhue la presea "Eugenio Trueba Olivares" al maestro José Suárez

Al músico mexicano y clavecinista José Suárez le fue entregada la Presea Eugenio Trueba Olivares y el Gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo encabezó la entrega de este reconocimiento.

Por lo anterior, hoy le hacemos la entrega la Presea Mtro. Eugenio Trueba Olivares, quien es un ejemplo de amor al arte y un pilar histórico de este Festival que es #GrandezadeMexico .

¡Muchas felicidades! (2/2) pic.twitter.com/XF0fPX8vr1 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 15, 2020

“Seguimos rindiendo homenaje y reconocimiento a las expresiones del arte y la cultura a través de artistas realmente extraordinarios hoy es el caso del maestro José Suárez en el mejor marco Cultural en la Biblioteca Central Estatal en el Forum Cultural y cómo parte del Festival Internacional Cervantino”, dijo el Gobernador de Guanajuato.

Rodríguez Vallejo reconoció la labor del maestro Trueba y lo destacó como un pilar histórico para la cultura del estado “estamos haciendo vivos los valores del Quijote de la Mancha que vuelve a cabalgar en esta tierra con quien cabalga por su casa y eso es apasionante en esta fiesta Cervantina en donde la cultura cabalga a cada momento, vemos que en Guanajuato tampoco se detiene la vida artística y cultural a pesar de la pandemia, el maestro guanajuatense Eugenio Trueba Olivares fue y seguirá siendo unos de los pilares históricos de este festival, su amor por el teatro lo llevó a crear grupos artísticos que con el paso del tiempo dieron origen al que hoy es uno de los festivales culturales más importantes del mundo, en reconocimiento a sus aportaciones, se creó esta presea que lleva su nombre con la cuál buscamos reconocer la trayectoria artística de la grandeza del Festival Internacional Cervantino para esta edición la presea Eugenio Trueba Olivares se entrega al maestro José Suárez, motivos hay muchos y son más que suficientes para ser merecedor de esta distinción” dijo el Gobernador.

Diego Sinhue dijo al maestro José Suárez “motivos hay muchos y son más que suficientes para ser merecedor de esta distinción”. El Gobernador de Guanajuato desatacó su trayectoria artística, su participación y contribución al desarrollo Musical de Guanajuato.

Al maestro José Suárez lo hemos visto en conciertos órgano en el Templo de la Compañía, al lado de otro artista ganador de esta presea Rodolfo Ponce Montero lo hemos visto interpretar diferentes obras como el clavecin como parte de la agrupación Capella Guanajuatensis, su talento lo ha llevado lo hace llevado participar en conciertos de Música de Cámara en México y ha grabado varios conciertos en órganos históricos, reconocemos y agradecemos su gusto por la enseñanza.

“Muchas gracias maestro José Suárez por seguir aportando a la juventud su conocimiento y su amor por las expresiones artísticas y sobre todo porque dijo algo muy cierto, la música, las artes transforman la vida de las personas y hoy en estos tiempos que vivimos qué importante es reconstruir el tejido social, sin lugar a dudas la música y las artes son un espacio, una herramienta que requerimos para fortalecer este tejido social y este entramado social que tanto ha sido dañado por la violencia”, comentó el Gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue destacó que apoyará a la cultura mediante le presupuesto y mencionó que no disminuirá “hoy necesitamos compromiso aquí con Adriana sobre todo porque la veo bien apurando por el próximo presupuesto, ha habido muchos recortes a nivel Federal, fondos, fideicomisos, que desaparecen, pero en Guanajuato haremos un gran esfuerzo para si no aumentamos por lo menos no disminuir el presupuesto a la cultura, necesitamos regresar con todo después de esta pandemia, por nuestros jóvenes por nuestros valores, a través de las artes , cuanta con nuestro apoyo Adriana, cuanta con nuestro presupuesto, amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura demagogia”