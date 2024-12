Enrique Serna dialoga con sus lectores en el Festival Internacional de Letras de San Luis Potosí

Próximos a cumplirse 30 años de la publicación de El miedo a los animales (1995), novela con la que causó conmoción en México por la sátira con que evidenció desde la literatura actitudes y vicios del mundo intelectual de nuestro país, Enrique Serna se dice complacido por el hecho de que siga siendo leída y estudiada.

“Me asombra lo rápido que pasa el tiempo. Supongo que si sigue vigente es porque también siguen vigentes las lacras del mundillo intelectual que yo exhibí ahí. Ahora probablemente conozco con más profundidad ese mundillo y me parece que en algunas cosas me quedé corto”, dice en entrevista con El Sol de México el escritor del ensayo Genealogía de la soberbia intelectual, que el año pasado cumplió una década de su publicación.

“Algo que apenas vislumbré es que hay una tendencia de ciertos escritores a decir lo que el público espera de ellos, en lugar de expresar lo que piensan. Eso es algo muy dañino en el mundo intelectual ya que, cuando un escritor no tiene la libertad para decir lo que piensa porque cree que eso le puede hacer perder un buen número de lectores, entonces comienza a convertirse en un esclavo de las tendencias dominantes de la opinión pública”.

Esto, reconoce el autor, se suma a las mismas presiones que la mercadotecnia editorial ejerce en los escritores, incluso al nivel que pueden moldear la forma en que escriben para cumplir con la demanda del gusto de los lectores, que es diseñada por la misma industria.

“Un ejemplo es cómo han ido arrinconando al cuento en beneficio de la novela. Yo me he negado a esto y sigo escribiendo libros de cuentos porque es el género con el que yo me inicié y creo que hacerlos es un desafío muy importante para cualquier escritor”, confiesa.

Serna participó en la XVII edición del Festival Internacional de Letras de San Luis, al que acudieron 16 autores contemporáneos de América Latina y España, para ofrecer lecturas en voz alta de sus obras y concertar tertulias literarias.

“Vi al público muy animado, participativo en todas las lecturas, con ganas de conocer a los escritores. Desde luego hay un interés por la literatura y creo que encuentros como estos ayudan a despertarla aún más.

“Visitamos universidades, algunas donde no hay siquiera carreras de humanidades, pero tuvimos muy buena comunicación con todos. Por ejemplo, estuvimos en la Universidad Cuauhtémoc, que se dedica a formar médicos y hubo jóvenes que dieron participaciones muy interesantes”, agrega el autor de El seductor de la patria, para quien los encuentros literarios son a su vez “una retroalimentación” como escritor.

UNA NUEVA NOVELA

Enrique Serna adelanta que ya se encuentra en la recta final de su próxima novela, la cual está ambientada en el México prehispánico y será publicada en 2025, obra para la que ha investigado por años en distintas fuentes sobre vida y cosmogonía azteca e incluso tomó clases náhuatl.

“He tratado de interiorizarme lo más que he podido. Hasta ahora ha sido una aventura un tanto descabellada porque nunca me había situado en una época tan antigua y, además donde se hablaba una lengua diferente a la mía, lo cual significa ciertos desafíos estilísticos”, explica Serna, quien este 2024 estrenó en el Palacio de Bellas Artes la puesta en escena de su libreto para ópera “El vencedor vencido”, con música de Federico Ibarra, en la que narra la expedición fallida de Hernán Cortés de 1524.

“Es difícil situarse en esas coordenadas históricas tan diferentes a las nuestras. Pero yo creo que hay ciertos elementos del carácter y la condición humana que son invariables en todas las épocas de la historia”, finaliza.