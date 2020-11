Embrujo Mestizo un duo flamenco

El conjunto flamenco “Embrujo Mestizo” es un dúo que está formada por dos apasionados por este género musical Saib Polanco y Elisa Pérez, ambos egresados de la Escuela de Música de León dejaron su tierra para probar suerte en la Ciudad de México en donde han participado en distintos proyectos culturales, ahora quieren conquistar su ciudad natal, León.

Saib Polanco y Elisa Pérez son músicos académicos, ambos, de la Escuela de Música de León, Saib emprendió su profesionalización en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. A su parte Elisa Pérez, apasionada de la música flamenca, estudió danza flamenca en diversas academias de flamenco en León y después estudió en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello en la Ciudad de México.

Palanco nos expresó que él se dedica enteramente al flamenco “siempre, como mi amiga y yo, hemos sido bastante aficionados no solamente del arte, sino muy en especial del flamenco, como yo ya estudiaba guitarra clásica ya daba algunos conciertos y después vine aquí a la Ciudad de México y estaba a la mitad de la carrera siendo bastante aficionado del flamenco y dije pues si toco guitarra, por qué no toco flamenco sí me gusta mucho y desde mi iniciativa decidí integrarme, me apasiona mucho y es a lo que me dedico junto con mi compañera”.

Saib Polanco y Elisa Pérez crearon el dúo “Embrujo Mestizo” con el que interpretan su sentir por el flamenco. Su trabajo llamó la atención de nuevas audiencias a través de YouTube en donde presentaron la pieza “El Vito”, este tema fue visto por la comunidad del flamenco en diversas partes del mundo.

“La primer canción que arreglamos y que grabamos fue El vito, hicimos ese vídeo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes” comentó Saib en entrevista telefónica para El Sol de León y detalló que “El vito” tiene más 1 millón de visitas en internet en más de 50 países.

“Ese vídeo sirvió para varios eventos y conciertos a tal grado que llegamos a dar entre 2016 y 2018 como casi 200 presentaciones en dos programas de la Secretaría de Cultura y del Congreso de la Cámara de Diputados y Senadores” contó Polanco para la OEM.

“Embrujo Mestizo” ha participado en distintos programas sociales y culturales en la capital del país como TransportArte que consistía en llevar diversos estilos de música y presentaciones, en el Sistema de transporte Colectivo Metro y Transportarte al Arte y la Recreación Para una Mejor Convivencia en la Ciudad de México.

“Embrujo Mestizo” contó Polanco participó en diversas instalaciones de la Ciudad de México ”en donde la gente tiene escaso acceso al cultura y el arte, como comedores públicos, Institución para mujeres maltratadas, niños con cáncer, tutelares de menores, cárceles, e instituciones para adultos mayores.





El dúo compuesto por Elisa y Siab pisó escenarios como el Festival Internacional Cervantino, Museo Soumaya y el Centro Deportivo Isaraelita, ahora realizan arreglos de guitarra y castañuelas y acaban de lanzar la reinterpretación Asturias del compositor Isaac Albeniz.





“Embrujo mestizo” tiene en su haber “Asturias” y “El Vito”, Saib y Elisa estudian el flamenco desde el punto de vista académico. “Sin embargo hemos estudiado bastante de manera profesional en la interpretación e investigación de esta cultura, lo sentimos en un contexto de necesidad de expresión, nosotros hemos adaptado nuestra principal faceta en la interpretación y la investigación de las castañuelas porque hay mucho flamenco de guitarra y flamenco de baile, que es el que se conoce pero hay muy poco material de las castañuelas, nosotros encontramos ahí un pequeño hueco para promover por medio de este arte promover las castañuela, la danza y la guitarra” comentó Saib.





“Ese instrumento ha sido muy abandonado incluso en la cultura española porque actualmente ya casi nadie lo toca, es muy antiguo pero muy distintivo” comentó Saib sobre las castañuelas instrumento del flamenco.





Saib y Elisa pretenden regresar y expresar lo aprendido en León y Guanajuato”quisiéramos hacer público por medio de presentaciones para la gente del estado y de nuestra ciudad” comentó Saib Polanco.