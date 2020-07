El Forum Cultural Guanajuato prepara actividades para disfrutar desde casa

Esta semana El Forum Cultural Guanajuato a través de sus canales oficiales, como en su página de seguidores de Facebook preparó diversidad de actividades para disfrutar desde casa como presentaciones editoriales, el programa México en pocas palabras, teatro para niños, Desde la distancia contando con mis amigos, entre otras y los Domingos de IntegrArte.

MIÉRCOLES 22

Presentación editorial: Colección PUNTAL

De la idea al papel: pasos para solicitar patrocinios culturales, de la colección PUNTAL de la Fundación Javier Marín, con la participación de Estefanía Ángeles, directora de la Fundación Javier Marín; Sara Schulz, editora; y René Roquet, coautor del libro.

La colección PUNTAL ha sido pensada como una serie de herramientas y material de apoyo para desarrollar y potenciar diversas habilidades de artistas emergentes, investigadores del medio de las artes, antropólogos culturales, académicos, gestores, promotores culturales. Es un material de apoyo didáctico realizado en un contexto de aprendizaje guiado por un «profesional del arte», con un marco sólido de referencias y un cuidado de los contenidos, producto de la investigación y la práctica constante en un ambiente profesional.

Página de Facebook del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, 18:00 horas [EN VIVO]

JUEVES 23

Podcast

MÉXICO EN POCAS PALABRAS

Tema: Nezahualcóyotl

Conduce: Juliette Rey

Produce: Roxana Río

México en pocas palabras es un proyecto nacido del confinamiento con la idea de producir contenido cultural entretenido e interesante para toda la familia. Juliette, de tan solo 13 años narra la historia de grandes personalidades de México y por medio de estos y su arte, conoceremos un poco más de nuestro bello país.

Juliette nos llevará al México prehispánico para conocer a un gran personaje que vivió hace más de 600 años, conoceremos su historia y poesía.

Página de Facebook del Forum Cultural Guanajuato, 19:00 horas.

DOMINGO 26

Teatro para niños

DESDE LA DISTANCIA...CONTANDO CON MIS AMIGOS

Mario Iván Martínez y artistas invitados

A través de una serie de divertidas cápsulas, diversos artistas invitados por el maestro Mario Iván Martínez narran cuentos, poemas y canciones desde la comodidad de sus hogares, valiéndose de objetos cotidianos para recrear las más fantásticas historias. Artistas como Susana Alexander, Patricio Castillo o Eugenia León dan vida a personajes que harán de los domingos de julio un entretenido momento de convivencia en familia.

Página de Facebook del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, 12:00 horas

Domingo de IntegrArte • Un museo para todos

Este Domingo de IntegrArte se dedica al Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que se conmemora cada año el 25 de octubre, a través de nuestro proyecto Museo Incluyente.

Conferencia: «De la cabeza al cielo», con la participación de Marisela Herrera Aguirre, presidenta de la Fundación De la cabeza al cielo, A. C.

Página de Facebook del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, 12:00 horas [EN VIVO]

Taller especial: Collage bajando la escala

Elaboraremos un collage para generar conciencia de los problemas que enfrentan las personas de talla baja y propondremos soluciones.

Página de Facebook, Twitter y canal de YouTube del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, 14:00 horas

Cuentacuentos: Ikharia Teatro

Ikharia Teatro presenta sesión de Musikhuentos: historias para narrar, para cantar, para divertirse, para reflexionar, para incluir y compartir. Cuentos e historias sobre inclusión e igualdad para nutrir el alma.

Paulina De Alba. Voz cantante

Wilber Ramos. Guitarrista

Khalé Chriagop. Voz narradora

Quienes nos compartirán a distancia grandes historias para conmemorar el Día Mundial de las Personas de Talla Baja.

Página de Facebook, Twitter y canal de YouTube del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, 17:00 horas

ARTE A DISTANCIA DESDE LA SALA DE CONCIERTOS MATEO HERRERA

Música

Concierto de violín y piano

Konstantin Zioumbilov y Carlos Alberto Gutiérrez Acosta (Rusia - Venezuela)

A partir del mes de julio, te invitamos a seguir la programación de ARTE A DISTANCIA, en donde presentaremos nuevas actividades artísticas que grabaremos desde nuestros espacios a puerta cerrada y con todas las medidas preventivas para el cuidado de la salud.

Extraordinario concierto en el marco del año Beethoven con la participación de dos experimentados músicos: Konstantin Zioumbilov, originario de Rusia, quien comenzó sus estudios de violín a la edad de siete años, recibió los grados académicos de maestro de violín, violinista concertista, solista y artista de ensamble de cámara, en el Conservatorio Estatal Urálico de Sverdlovsk, Rusia. De 1978 a 1973 fue artista de la Orquesta Filarmónica, concertino y solista de cámara de la Filarmonía, Concertino y solista de la Orquesta de Cámara Bach, en Ekaterinburgo, Rusia.

Lo acompañará Carlos Alberto Gutiérrez, pianista y flautista venezolano egresado de la Escuela de Música José Reyna y del Conservatoire Neuchâtelois de Suiza. Licentiate of the Royal Schools of Music de Inglaterra. Piano solista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y profesor de piano en la Universidad de Guadalajara. Ha ganado numerosos premios en diversos concursos y en el año 2015 se hizo acreedor de una beca para asistir al prestigioso festival Aspen Music Festival and School, donde tuvo la oportunidad de trabajar con el Maestro Anton Nel. Actualmente compagina su carrera de docente con actividades como solista y camerista, presentándose con frecuencia en las salas más importantes de Guadalajara.

Programa: Sonata No.1 en Re mayor para violín y piano, o.12, Romanza número 2 en Fa mayor op. 50 y Sonata número 9 op. 47 (Kreutzer) para violín y piano de Ludwig van Beethoven

Página de Facebook del Forum Cultural Guanajuato, así como en la de TV4 y en su canal 4.1, 18:00 horas