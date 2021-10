El día más violento: la visión de Carmen Serdán sobre la Revolución Mexicana

La Revolución Mexicana es considerada uno de los principales movimientos sociales del siglo XX no sólo de México, sino a nivel mundial, al grado de ser considerado el primer movimiento revolucionario de principios de 1900. Pero, ¿qué pasaría si fuese contado desde la perspectiva de una mujer, de Carmen Serdán?

Esa es la tesis de la obra “El día más violento”, montada por Juliana Faesler, que narra un fragmento de la vida de los hermanos revolucionarios Carmen y Aquiles Serdán, enmarcado en un contexto de lucha y tragedia, que va desde el asalto a su casa en Puebla, en 1910, hasta la muerte de Aquiles y la instauración del monumento en su memoria en la Plaza de la República.

Con más de trece actores en escena y conviviendo simultáneamente en esta pieza teatral, quienes interpretan “El día más violento” narran una aproximación de la visión que tuvo Carmen Serdán de todo el movimiento revolucionario, en el cual tuvo una activa participación.

El Teatro Principal fue el escenario para que los asistentes a “El día más violento” presenciaran cómo Juliana Faesler tejió una adaptación de la obra salida de la mente de la escritora Bárbara Colio y que hace reflexionar sobre la importancia de la mujer en la Revolución Mexicana.

La historia se centra con detalle en Carmen Serdán, mujer que se considera fundamental para la historia de México, quien al lado de su hermano Aquiles ambos fueron fieles a la ideología de Francisco I. Madero. Un día, el día más violento de todos, los federales interrumpen su casa, su hermano muere y ella es encarcelada.

Así, ella tendrá que seguir su camino, viendo cómo todo su mundo se va tornando con violencia no sólo física, sino la propia del machismo de principios del siglo XX mexicano, donde Carmen Serdán, pese a su papel, vivió una invisibilización muy fuerte por no ser eschada, estar oprimida y muchas de las decisiones tomadas salieron de boca de su hermano Aquiles, para que pudieran hacer caso, pues de lo contrario no habrían prosperado.

El elenco de “El día más violento” estuvo constituido por Luis Rolando Arjona, Óscar Zárate Arredondo, Raquel Chacón Macías, Natyeli Guevara Lafarga, Dulce Carol Medina Navarro, Juan José García Vázquez, Susana Zamora Lara, Christian del Carmen Ortiz Quevedo, Carolina Segura Gallardo, Obdulia Guadalupe Moreno Segura, Claudia Becerril de los Santos, Juan Ismael González Escobar, Gabriel Alejandro Robles Castro y Jorge Arturo Jáuregui Muñoz.