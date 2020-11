Dentro del Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano “Arte y Resiliencia en tiempos de crisis sociales”. Antonio Alveal García, Director de Desarrollo Académico dijo “necesitamos educar en el juego, vivir en el arte, aprender a vivir en el arte construyendo juntos las reglas de hacerlo en comunidad”.

“En medio del dolor la alquimia del arte, es decir es esta capacidad que tenemos, que han tenido muchos, de convertir el plomo en oro y es lo que sucede como lo podemos hacer también a través del arte, estamos necesitados de que el arte invada las partes de nuestra vida, es la prosaica, la estética que podemos arrancarle la vida a todo los rincones de la vida” comentó Alveal en su mensaje de bienvenida.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El Museo de Arte Historia de Guanajuato tiene nueva directora

“El principal objetivo que tenemos con este congreso más allá de la matrícula o la cantidad de gente que asista a nuestro congreso es el poder multiplicador y replicador que tiene este” compartió Carlos María, director del Instituto Cultural de León.

Antonio de la Mora en su conferencia “La Alquimia de la transformación: de la adversidad a la expresión artística” en la que compartió el análisis del arte como una proyección del pensamiento hacia un futuro más prometedor a la vez que fomenta la autoestima y la convivencia comunitaria solidaria.

“Consideramos que para el ser humano la resiliencia tiene que ver con esta transformación interna con esta alquimia y la ciencias sociales cuando adquieren esto consideran que tiene que ver con esta recuperación pero no regresa a col estaba, si me regreso a donde estaba eso significa que necesito repetir la experiencia, la experiencia adversa se va a repetir, si evito y si ignoro la crisis no pasa nada, la siente tiene que ser más fuerte a haber si así logro transformarme” comentó de de la Mora.

Antonio de la Mora comentó que “el enfrentamiento con una crisis me transforma, transforma porque crezco no solo recupero, se empezó a encontrar el término para describir a todas las personas capaces de desarrollarse psicológicamente sanos a pesar de vivir en contextos de alto riesgo, la resiliencia se refiere a los grupos en particular tanto a los individuos o colectivos que son capaces de minimizar, sobreponerse a la adversidad”.