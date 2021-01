Dialogará director del ICL con artistas demandantes

León, Gto.- Carlos María Flores Riveira, Director General del Instituto Cultural de León, respondió a la exigencia la Red de Creadores Teatrales de Guanajuato, hizo públicas para obtener apoyos económicos y ser reconocidos. “Administrativa y jurídicamente todas las personas que presten servicios o que sean acreedores a un estímulo”, están reconocidas, dijo el director.

En días pasados, la red dio a conocer la exigencia de “modificación de algunas prácticas Institucionales que han presentado ambigüedades u omisiones desde administraciones atrás, que han mermado la relación laboral entre el gremio e Instituto” y solicita “la elaboración y actualización de cláusulas de contratos claros en el reconocimiento de derechos y obligaciones, tanto de trabajadores del arte y la cultura, como de la propia Institución”.

El Director del ICL adelantó que tendría una nueva reunión con la Red de Creadores Teatrales de Guanajuato con la finalidad de esclarecer las peticiones de dicho grupo “vamos a tener una nueva reunión donde aclararemos varios de los puntos que están solicitando para esclarecerlos, para mostrarles cómo es que estamos trabajando para saber si de esta forma a ellos les puede quedar más claro, también puede ser que estén solicitando cosas que ya se hagan y que no las tengan claras, explicar todos los temas, para que puedan quedar esclarecidos y los temas que no se estén haciendo, en el tema del apoyo covid, trabajaremos con la garantía del esfuerzo institucional que se requiere para darles una respuesta satisfactoria aunque sabemos que eso no depende directamente del instituto”.

Respecto a la conversación que ya se tuvo el 18 de enero con esta red productores, dijo que “siempre estaremos a favor de que los creadores y las creadoras se manifiesten, que externen cualquier inquietud que tengan eso para nosotros siempre será más que bien recibido, por el otro lado hay bastantes cuestiones que se enlistan en este pliego”.

El pliego o propuesta de trabajo pide un trato más digno y justo, además de que se reconozca a los creadores como trabajadores del arte y la cultura, el titular del Instituto Cultural de León dijo “algunas de estas cuestiones valen la pena precisar para poderle dar salida y respuesta de la mejor manera, hay cuestiones que ya se hacen, que es menester poderlo hacer visible y que se comprenda de la mejor manera, hay otras cuestiones que escapan a las posibilidades del propio instituto pero que en la medida de los posible trataremos de acercar a los actores que puedan funcionar como engranes para que esto pudiera ser tratado en otras mesas”.





ESTÍMULOS

Uno de las solicitudes del documentos es el reconocimiento por parte del ICL como trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, ser considerados como sujetos de derechos y obligaciones laborales “nosotros como instituto cultural de León reconocemos administrativa y jurídicamente a todas las personas que presten servicios o que sean acreedores a un estímulo por parte del instituto y con eso quiero recalcar que esta gestión que tenemos ya de poco más de cinco años, hemos incrementado esos estímulos en un 228 por ciento para la creación escénica nada más, además de eso hemos impulsado a que la creación escénica o la creación artística dentro del marco de la cuestiones escénicas específicamente teatro, han sido impulsadas para poder llegar a través de esos estímulos a programas como el Cervantino, Aullido de mariposas”.

Otro de los puntos que solicita la comunidad de creadores es un trato justo y digno para los artistas locales, Flores Riveira expresó que “si hubiera por ahí alguna eventual falta de atención por parte de alguno de los integrantes del Instituto Cultural para fondos de artistas creativos, pues se revisarán los casos en concreto, porque como política del Instituto, como trato digno que merece cualquier ciudadano o ciudadana que se acerque al instituto pues necesitamos atender a nuestros creadores y es una de nuestras prioridades, el acompañamiento de los creadores locales y en ese sentido como por política y por desarrollo del propio instituto, no hay una falta a ese trato justo, ellos incluso tienen un puerta importante para festivales internacionales”.





DINERO YA ENTREGADO

Carlos María enfatizó que se ha apoyado a la comunidad artística a través de diferentes convocatorias, explicó “además del incremento del 228% de esta beca que hemos creado Más escena, además de los estímulos a la creación, de un ingreso importante de taquilla el 80 por ciento es para los creadores que en estos años suman poco más de 579 mil pesos son en promedio por taquilla. Hasta ahora se les han entregado dos millones 849 mil pesos como estímulos a la creación”.

Otra solicitud fue la de los apoyos económicos de emergencia Covid-19 para los artistas que lo requieran y “que estos apoyos sean a fondo perdido (donde cualquier integrante de la comunidad artística pueda acceder a él sin comprobante fiscal) y se ejerzan de inmediato” dice el documento.

“Este es un punto que ellos tocan y que es importante señalar, esto es independiente de lo que se pueda conseguir, sabemos cómo están las finanzas en este momento para cualquier ciudadano en la ciudad y que los creadores están en una crisis si bien no permanente hoy en día mucho más acentuada, es una de las cosas que ellos solicitan y que estamos trabajando para darles una respuesta porque esto no dependen directamente con el instituto, nosotros no tenemos la forma de entregar este tipo de apoyos”, comentó.

La Red de Creadores Teatrales de Guanajuato pidió que las convocatorias establezcan con claridad quiénes son los integrantes del consejo evaluador, además de transparentar el proceso de selección y las actas respectivas a dicho proceso, Carlos María respondió que “los jurados no son parte del instituto, ni locales, es gente que está en el FONCA o con alguna beca de creadores con trayectoria o especialistas en el tema por el FONCA, por el INBA”.

“Los proceso son transparentes, el proceso está debidamente subido a la plataforma de transparencia, con todo y las actas y en el espacio del instituto se suben únicamente las generalidades de las actas porque no somos un portal de transparencia, pero sí decimos quienes son los jurados y los comentarios generales de estos para con los trabajos ganadores”.

Carlos María Flores Ribeira adelantó que el Instituto Cultural de León tendrán un próxima reunión en la que comentó “creo que la mayoría de los puntos se llevan a cabo lo que nos va a servir en la mesa de diálogo es aclarar las formas, que ellos las conozcan se familiaricen con ellas, que puedan consultarlas cada vez que haya una convocatoria de este tipo esa es la clave, es un tema de comunicación “dijo el Director del Instituto Cultural de León.