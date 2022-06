De Uriangato para Bruselas

León, Gto.- “Estoy muy agradecida con mi familia alfombrista de Bélgica por darme la oportunidad de volver a estar presente en este gran sueño donde el idioma son las flores”, mencionó “Roo Aguilar” la guanajuatense que enamoró a Bruselas con la alfombra monumental.

Ana Rosa Aguilar Aguado de 34 años de edad, mejor conocida como “Roo” es una chica originaria de Uriangato Guanajuato, sus ganas de salir adelante la llevaron a ganarse una beca al cien por ciento en la universidad, fue invitada para diseñar la alfombra de flores de este año en la Grand Place de Bruselas 2018, de nueva cuenta volverá a participar en dicha ciudad con un tapete que celebrará su 50 edición este verano.

Nacida en el seno de una familia humilde, a lado de su papá Rene Aguilar, su mamá Rosa Aguado, su abuela María de la Luz Martínez nombrada de cariño “Mamá chata” y su hermano, siempre aprendió a ganarse la vida trabajando para ayudar a su mamá y papá, al no contar con casa propia y vivir de renta la joven todo el día se la pasaba en la universidad hasta que se ganó una beca.

“Mis papás no podían pagarme la universidad era mucho dinero y simplemente no alcanzaba, maestros al verme ahí en la Universidad de León en la tardes me ofrecieron una beca por trabajar en la biblioteca y después me la ofrecieron otra del 100% por diseñar también la publicidad de la escuela, así fue que saqué mi carrera”, dijo Roo Aguilar.

Cada 6 de octubre se exponen tapetes en la vía pública, tradición conocida como “La Octava en Uriangato” que consiste en la realización de alfombras de aserrín pintado de colores formando figuras de carácter religioso; ésta costumbre originó a mediados del siglo XX para celebrar el paso del Arcángel San Miguel por las calles de la ciudad.

Desde hace 10 años forma parte de la asociación civil La Octava Noche como diseñadora y desde entonces participa en la elaboración de dichos tapetes en las tradiciones de su pueblo, también creó la alfombra que se expuso en el zócalo de la Ciudad de México para Pineda de Pineda Covalin, así fue como llegó a Bruselas.

“Estos proyectos de alfombras son de manera altruista”, señaló.

Bruselas

La guanajuatense narró para El Sol de León que la familia es su mayor fuente de inspiración, su primer alfombra se la dedicó a su padre y está ocasión a “Mamachata” quienes fallecieron.

“Mi papá falleció el 24 de septiembre y un año y medio después me invitaron a participar en la alfombra del 2018, siempre sentí que fue un regalo del cielo de mi padre para que yo continuara, sé que él la vio desde el cielo”, dijo la diseñadora.

Añadió, “Ahora en noviembre pasado acaba de fallecer mi abuela y se vuelve a repetir la historia, en marzo de este año me vuelven a invitar a participar, esta alfombra se la dedicaré a toda mi familia en el cielo y de la tierra porque son mi motor de vida”.

Esta ocasión, la realización de la alfombra tiene un tema: Los Arabescos y es un homenaje a la primera alfombra que se colocó en Bruselas en 1971 en la que trabajará en colaboración con Koen Vondenbusch, alumno de Étienne Stautemas y su sucesor Marc Schautteet.

El sueño de la diseñadora es tener su propia casa. “Le prometí en el último día de vida a mi papá que se fuera tranquilo que yo iba a cuidar lo que más amaba él en su vida que mi mamá e ibamos a estar bien, ahora mi sueño es seguir perfeccionándome y tener mi propia casa”, finalizó.

Por último, Roo Aguilar invitó a los lectores a que visiten Uriangato el 6 de octubre y vivir La Octava Noche 6 km de tapetes y alfombras de arte efímero dedicadas a San Miguel Arcángel en el que se convierte en un museo vivo de arte efímero.