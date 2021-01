David Grossman presenta su más reciente novela “La vida Juega conmigo”

El autor israelí David Grossman escribió un nuevo libro titulado “La vida Juega conmigo”, una novela que se basa en el relato real de una mujer, Eva Panić, que Grossman conoció en una llamada telefónica, su ficción cuenta la traición de esta mujer hacia su hija en un tiempo en que las ideologías y los valores eran más importantes que las personas, el candidato a Premio Nobel ofrece una profunda reflexión a través de Vera y Nina, en el que el amor y el perdón prevalecen.

La nueva obra literaria de Grossman pone de escenario al régimen del Mariscal Tito y comentó que “yo creo que en todos mis libros siempre trato de escribir algún tipo de pensamiento de la arbitrariedad de la dictadura, la arbitrariedad de cómo actuaron los nazis, la arbitrariedad del cuerpo sobre el alma, de cómo uno pierde a una persona querida y siempre tratado de poner ante esto estas arbitrariedades a una persona, y ver lo que le ocurre a una persona, a este individuo”.

Grossman habló de uno de los personajes de su nueva creación literaria, Vera y al duro entorno que enfrenta y compartió que al escribirla, dice “no estoy atascado en el lugar de antes, ya no soy una víctima desesperanzada e impotente, cuando uno escribe deja de ser una víctima y llama a la realidad con los nombres y las palabras que uno tiene para describir esa realidad desde la intimidad más profunda y este se aplica a este libro, la vida juega conmigo en el que Vera fue torturada amenazada de muerte, enviada a una isla porque se negó a decir que su marido era traidor”.

“Una de las cosas más fundamentales de este relato, es la forma en que Eva Panić mantiene su dignidad cómo ser humano cuando estaba en este campo de exterminio, nunca traicionó a sus amigos y tampoco se traicionó a ella misma, eso es algo que para mi es tan fuerte y tan potente con respecto a ella, cuando yo hablaba con ella siempre me pareció que esta mujer, era como una roca, sus ideas eran sólidas, no estaba dispuesta a venderse a ningún precio” dijo Grossman.

El escritor y ensayista israelí dio a conocer cómo fue que conoció a quien sería la artífice de “La vida juega conmigo” y relató “un día me llamaron por teléfono y hablaba un mujer, que me hablaba por mi nombre, de repente me sentí culpable por algo, se presentó me dijo quién era, y empezó a contarme su vida y yo de repente me vi expuesto a un relato vital de una personalidad extrema, muy poco frecuente todos lo que conocías a Eva Panic sabían que era un mujer única, todos los seres humanos son únicos pero en su caso, ella era única en su forma singular” dijo Grossma.

El autor de “La vida entera” expresó parte de la trama que Vera enfrenta en “La vida juega conmigo” “tuvo que verse obligada a elegir entre ser leal a su marido que murió en interrogatorio por el servicio de inteligencia de Tito y le pidieron que dijera que era un enemigo del pueblo para no traicionarlo, hubo en cierto modo traicionar a su hija que tenía seis años y medio y se quedó sin padre y sin madre, todas su vida la madre y su hija tuvieron que afrontar la idea de que Eva la hizo algo así a Vera, trate de comprender cómo debió sentirse frente a este dilema moral, que le llevó a traicionar en cierto momento a su hija y me dio muchas respuestas” compartió Grossman.

“Ella actuó en un tiempo, en una época, en que los valores y los símbolos eran más importantes que los seres humanos y ella se vio ahí atrapada en esa situación en la que le fue más leal a un idea que a su hija verdadera, espero que los lectores que lean este libro lleguen a tener que decidir esto, no la denuncien de forma categórica, yo creo que lo que puede hacer la literatura en algunas ocasiones es precisamente servir como un especie de, cómo un tribunal de primera instancia al que se puede apelar, que no se la condene que se pueda ser empático con ella, más benévolo, una de las cosas es ver a la hija y a la madre hoy, las pude ver juntas y ver cómo habían aprendido a estar juntas, a perdonarse, no olvidar porque siempre es muy difícil, ver cómo el amor las unió y cómo prevaleció después de años de amargura, dolor y pena” dijo el autor candidato a Premio Nobel de literatura , David Grossman.

A pregunta expresa si la literatura es una resistencia contra la pandemia dijo Grossman que

“insistimos en cosas que la pandemia quiere borrar, la literatura nos permite dejar de ser números, estadísticas, datos, números de personas que mueren, los números de respiradores, solamente hablamos de datos, nunca se habla de tal o tal persona, y a través de la literatura uno vuelve a la vida como individuo, Stalin dijo que la muerte de una persona es una tragedia, pero la muerte de millones son estadísticas, yo creo que eso es terrible, lo que hace la literatura, lo que hace el arte es redimir la tragedia del individuo a través de estas estadísticas horribles estalinianas, o sea que sí, es una fuerza de resistencia”.