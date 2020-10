Cuentan la pandemia a través de la voz de los niños

Un grupo de cineastas de León participaron en el concurso nacional “Reto Docs MX” y es que realizaron un cortometraje documental llamado “¿abrazo al bicho?” trabajo en el que reflexionaron acerca de la pandemia de la COVID-19 a través de la vivencia de niños en León.

Darío Vargas el Director “¿Abrazo al bicho?” nos compartió que “el proyecto fue un cortometraje que se hizo en 100 horas, es un concurso nacional, somos el equipo que representó a Guanajuato en Reto Docs”.

El director de este trabajo cinematográfico creado por leoneses comentó que “el documental tenía que hablar sobre la pandemia, los posibles cambios que puede haber y demás acerca de lo que estamos viviendo y nosotros lo que hicimos fue la aproximación de la parte más pura que lo puede haber, que son los niños”, dijo Darío Vargas.

El COVID-19 como lo ven los niños

El Director y el equipo de producción se dieron a la tarea de saber qué era lo que sentían los niños cómo veían la situación de la contingencia sanitaria y desde este punto enfocaron su labor cinematográfica “creo que los niños, a final de cuentas son una voz que pocas veces escuchamos con la conciencia de quererles entender, con la conciencia de saber qué es importante lo que están diciendo y me pareció una aproximación interesante, sobre cómo la entiende y qué harían con eso”, comentó Darío, el director, vía telefónica.

Los miembros de producción que forman parte de “¿abrazo al bicho?” Son Yolanda Potts como Productora, Uriel de Jesúse. fotografía, Alejandro Pantoja es editor, Norma Márquez, Arte y Maquillaje, David Díaz, segunda cámara, Ulises Santos, diseño sonoro y audios directo, Inrving Renteria, producción en línea y Dario Vargas, como director.

Darío nos compartió que encontró emociones que se cuentan a través del ángulo de cámara, “creo que encontramos que puede haber, no importa la clase social, creo que todos se enfocan en lo mismo, todos necesitamos atención, el abrazo, todos queremos sentirnos cercano y algunos no lo viven y curiosamente contrasta que pareciera que todos tuvieran las mejores condiciones económicas, pero pareciera que se vive en una jaula de oro” dijo el Director.

“Todos los niños de diferentes clases sociales, por así llamarlo, distintos estratos, encontramos una necesidad en todos, lo que es la clase media, la clase alta, lo que es el cariño, desafortunadamente en los de clase alta, aunque hay mayores condiciones para sobrevivir o pasar la pandemia, con tabletas o teléfonos, también podrían sentir una mayor sedación de abandono o separación” comentó Vargas para la OEM.

Cuando el director decidió grabar “¿Abrazo al bicho?” Encontró una historia distinta a la que tenía pensada contar “justo eso entender la parte de cómo sucedió, creo que lo más fuerte es que yo estaba contando una historia tal vez un poco rosa y que al final de cuentas no sucedió porque la realidad a través de sus ojos infantiles no quiere decir que no entienda todas las complejidades y las complicaciones que hay, no quiere decir que nos sientan el estrés, no quiere decir que nos sientan el encierro, todo estas cuestiones que creo que como adultos, dimensionando demás y que ellos también lo están viviendo” comentó Darío.

Los niños imaginan al coronavirus

Darío compartió que otra situación que se destaca en el documental es cómo los niños ven al coronavirus“ creo que una parte importante es saber cómo se lo imaginan, los colores y las formas en que lo ve, eso es una parte bien interesante, en que los adultos no nos preguntamos ¿cómo es el covid? nos complicaríamos demasiado tratando de definirlo y para ellos era como muy sencillo definir, ah bueno es circular, es color verde, es de color rosa, tiene ojos grandes, tiene colmillos, picos, todas esas cuestiones que para ellos es sumamente importante, si nosotros les hiciéramos caso resolveríamos las cosas de una forma mucho más sencilla”.

El director compartió cómo es que los niños se daban cuenta de la situación de los padres y sus trabajos “había quienes notaban la carencia y la necesidad de salir a trabajar a pesar de la contingencia, de la pandemia, entendían que si no es de esa forma , inclusive si no es ayudándolos a sus propios padres, pues no tendrían las condiciones para poder sobrevivir en términos generales y para otros niños era muy sencillo el entender que sus papás tenían que salir a trabajar”.

El equipo de producción realizó su cortometraje documental en tres días: viernes, sábado y domingo, con su propio plan de trabajo, con medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, como medirse la temperatura y la oxigenación.

Darío resaltó que “como director encontré, lo que debería importarnos a todos, la cercanía con los que quieres en no olvidar que un abrazo es más importante que comprarle una tablet o un celular a tu hijo y que la convivencia jamás podrá ser superada por ningún elemento técnico o tecnológico” comentó Vargas.