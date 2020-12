Convocan a artistas a participar en la primer Bienal de Arte Contemporáneo

El Instituto Cultural de León convocó a artistas visuales al concurso artístico de la Primera Bienal de Arte Contemporáneo BARCO / Gastronáutica con la finalidad de hacer visible y estimular la creación artística de los estados de: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes.

Carlos María Flores Riveira, Director del Instituto Cultural de León destacó en rueda de prensa que “ésta será una bienal importante para la región, se han hecho algunos esfuerzos en torno a la regionalización del arte en diversos momentos y estamos convencidos que la estructura que estamos planteando para que esto suceda pueda permanecer amén de las personas que estén o estemos al frente de este proyecto”.

Bienal de Arte Contemporáneo BARCO / Gastronáutica se trata de un nuevo espacio para el análisis y discusión del arte contemporáneo a través de dispositivos efímeros que plantean actividades académicas, expositivas y demostrativas; una plataforma que busca la discusión, formación, fomento y producción de este arte.

A su parte Leonardo Ramírez, Coordinador de Artes Visuales, ofreció más detalles de La Bienal de Arte Contemporáneo BARCO y comentó que no se aceptarán obras efímeras, tampoco que dañen el espacio y a las personas, que se recibirán obras que solo sean propiedad de los artistas, realizadas entre los años 2019, 2020 y 2021 y que no hayan participado en algún otros certamen. Además podrán participar extranjeros con residencia mínima de tres años y comprobable, no pueden participar empleados municipales y del Instituto Cultural de León.

El Coordinador de Artes Visuales destacó que los interesados podrán conocer más detalles de dicha convocatoria en la página web https://barcobienal.com/ en donde se podrá descargar. Ramírez destacó que se recibirán un número de 45 piezas bidimensionales y tridimensionales.

La primera Bienal de Arte Contemporáneo, que se realiza de manera institucional en León, será un proyecto en el que converjan diferentes reflexiones y conversaciones sobre al arte contemporáneo “la región bajío es sólida, es fuerte, hay una creación importante, ya lo vimos con los ejercicios que hemos hecho con Feria del libro con el Festival Internacional de Arte Contemporáneo, la bienal es un ejercicio inminente. La región es un punto medular estamos en un punto geográfico importante que es una región que a pesar de las complicaciones que hemos tenido en estos tiempos hemos sabido trabajar en conjunto, y la bienal llega justo” dijo Carlos María, titular del ICL.

El ICL informó que los resultados se darán a conocer a las 20:00 horas del lunes 8 de febrero de 2021 para, después se dará paso a la cuarta etapa de la Bienal de Arte Contemporáneo con la exposición de las obras seleccionadas durante los meses de marzo a mayo en la Galería Jesús Gallardo y en las Salas de Exposición del Teatro María Grever. Se seleccionarán un máximo de 45 obras para su exhibición.

La convocatoria permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 1 de febrero del 2021 en barcobienal.com ahí también se podrán encontrar las especificaciones de este capítulo 1 de BARCO. Un jurado seleccionará las obras ganadoras, mismas que se integrarán a la nueva colección de arte contemporáneo del Instituto Cultural de León.

Los premios





Se otorgarán dos premios: el primero por 100 mil pesos, para el formato bidimensional y el segundo, de igual forma, por 100 mil pesos, para el formato tridimensional; así́ como un fondo de adquisición de obras seleccionadas por el jurado calificador de hasta 130 mil pesos.