Continúa el Instituto Cultural de León su formación académica en clases virtuales

El Instituto Cultural de León (ICL) informó que continuará su formación académica en clases virtuales para el periodo agosto-diciembre en las diferentes unidades académicas del ICL.

Las y los profesores de la Escuela de Música de León, Escuela de Artes Visuales Antonio Segoviano y las Casas de la Cultura Diego Rivera y Efrén Hernández, realizaron una recapitulación de la preparación que recibieron para afrontar el reto de dar clases en línea para así compartir con sus estudiantes los conocimientos y técnicas para el aprendizaje y desarrollo de habilidades en cada una de las disciplinas impartidas.

El maestro Juan Márquez de la EML aseguró ir : “Nos hemos estado preparando para atenderlos de la mejor manera posible, por tal razón el Instituto Cultural de León nos ha capacitado para poder dar seguimiento a los alumnos a través de plataformas adecuadas para llevar a cabo las clases de música a la vez hemos diseñado cursos especiales para esta etapa y también estamos preparados para un posible regreso a las clases presenciales”.

Por su parte, la maestra Fanny Vega, por ejemplo, tiene una trayectoria de 15 años como docente, 10 de ellos en la ESAV, y ahora utiliza nuevos recursos para sus clases: “El objetivo es que conozcas materiales, técnicas, herramientas, conceptos y recursos que te permitirán descubrir qué hay detrás del mundo enigmático del arte; cosas como: saber observar la importancia del trazo firme, la pincelada y el agarre del pincel, la densidad del papel, los medios, las formas, el extraordinario universo del color, aspectos tales cómo el dibujo puede ser medio o fin último y reconocer porqué éste siempre será la base de cualquier manifestación artística.

A su parte la docente Rocío Morales Ortega, imparte el taller de inglés en Casa de la Cultura Efrén Hernández y se ha preparado para el uso de plataformas de educación virtual que permiten conjuntar su creatividad y compromiso social: “Es apasionante aprender otros idiomas y expandir nuestras fronteras culturales y de lenguaje. En nuestro taller trabajamos con los niveles propuestos por Cambridge y hay uno adecuado para cada necesidad de aprendizaje y la situación actual no ha impedido que continuemos brindando nuestros servicios de educación artística y de idiomas de gran calidad”.

De Casa de la Cultura Diego Rivera, la maestra Lupita Serna, docente del taller infantil de artes plásticas, confía en esta oportunidad de replantear la forma en impartir sus clases: “Ahora podemos ir más allá de nuestros muros y permitir también que quienes están lejos tenga la oportunidad de vivir la experiencia artística de Casa de la Cultura; en mi caso he encontrado formas de comunicación muy efectivas que, si bien ya conocía, no les había encontrado total utilidad. Me he dado a la tarea de indagar, experimentar y practicar nuevas herramientas para brindar el taller de manera virtual a través de tutoriales, videos, guías, etcétera; en fin, todo lo que me permite un desarrollo adecuado del taller, manteniendo siempre el acompañamiento y comunicación con mis alumnos”.

Las unidades académicas concluirán su periodo de inscripciones este próximo viernes 28 de agosto para dar oportunidad a la ciudadanía de consultar su vasta oferta académica en disciplinas de: música, artes visuales, artes plásticas, danza, teatro, literatura e idiomas. Todas ellas cuentan con descuentos para apoyar la situación económica que viven muchas familias, incentivando así su participación en actividades artísticas y culturales que contribuyan a su bienestar físico, mental y emocional.