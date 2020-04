Construye esperanza a pesar de estar en fuego

Como en su novela, Guillermo Arriaga, volvió de la derrota para ser galardonado con el Premio Alfaguara 2020 por su novela Salvar el Fuego. No es no es fácil ganárselo, lo dice quien lo ha perdido varias ocasiones.

El guionista de Amores Perros, 21 gramos y Babel, conversó con la OEM en León acerca de su reciente obra, del que narra una historia de amor entre el miedo y la rabia de un país dividido.

Arraiga platica a la distancia, pero en vivo de la cultura del cine, del arte, de la música; de la cultura que le da identidad a México y el reconocimiento mundial.

El encierro que hoy viven millones de habitantes del planeta, un artista lo vive diferente; es un momento de reflexión, afirma y de privilegio porque hay quienes viven encerrados no precisamente para cuidarse.

¿Cómo está viviendo la cuarentena, lee algún libro, ve alguna serie?

Estoy con muchas entrevistas todo el día, a veces acabo a las dos de la mañana porque tengo que enlazarme con España; tengo muchos video en vivo, he estado dando muchas entrevistas, tengo que hacer muchos videos y no sé por qué la gente pide video y entonces tengo que agarrar el celular.

¿Qué ha reflexionado de la pandemia? Uno de los personajes de su novela tiene un encierro muchísimo más potente que no se puede comparar con estar en casa

Creo que uno está preocupado por la salud de los que quieren, eso es fundamental, que la gente que queremos esté bien, sobre todo la gente de riesgo, sobre todo mi hermano Carlos y mis madres que son gente de riesgo, que ellos estén bien.

Por otro lado, en Salvar El Fuego hago un reflexión sobre lo que significa el arte, la cultura, la creatividad, el amor para poder solventar el encierro máximo que es la cárcel, porque nosotros, terminando esto vamos a salir, ellos, muchos de ellos van a salir directo a la sala de disecciones de la UNAM o a la fosa común.

Por lo menos hay que agradecer los que nos podemos guardar, que no todo mundo se puede guardar, estamos protegidos contra la enfermedad y no desesperarnos, esto se va acabar y volveremos a nuestra vida normal.

Su novela habla de dos “Méxicos”; por un lado es un asesino que vive al extremo y por otro es una coreógrafa acomodada que ya tiene la vida resuelta, pero hay un elemento que los relaciona

Yo creo que enseña muchos Méxicos, es una novela que toma muchos temas, es una novela que toca el amor, la infidelidad, la venganza, los celos, la solidaridad, la impunidad, la humanidad , la corrupción, el racismo, el maltrato familiar, el feminicidio creo que es una novela que explora muchos temas, no solamente es una historia de amor, es la historia de una reflexión sobre el arte, sobre todo la relación de Marina, que es una mujer con mucho dinero, que ha sido exitosa con sus tres hijos a través de relacionarse con José Cuauhtémoc, el asesino, pero no es un asesino cualquiera, es un asesino que tiene el más alto nivel de educación y el más alto nivel de pensamiento crítico.

El puente que los une es la cultura porque Cuauhtémoc es un hombre muy culto es un hombre que no tiene prejuicios respecto de su cuerpo; el cuerpo que lleva a Marina a explorar su sexualidad a niveles que ella no se imaginó.

Hay una reflexión acerca de la violencia, se culpa a los presidentes de México de la violencia en el país y vemos que sigue, incluso vemos que es inmune al virus

La violencia tiene que ver con infinitas causas. Yo creo que la corrupción y la impunidad y la falta de oportunidades, propulsa ese caldo de cultivo, pero también hay factores sociales que son difíciles de entender. Hubo un momento por ejemplo que los estudiantes de la bero de Tijuana nomás de hoquis por sentir qué pasaba se metieron de sicarios con el cartel del narco, del Cártel de Tijuana.

Hay gente de clase media, clase alta, que se está metiendo al crimen, que no es necesariamente el campesino pobre con el que siempre se justifica; políticos educados en Harvard son una punta de ladrones; cómo es posible que hay gente con Doctorados en Oxford o Standford. Son una punta de ladrones, siempre se ha dicho que la educación es lo que va salvar este país, son factores muy complejo que rebasan la voluntad de un presidente, dicho esto, no hay crimen sin colusión y lo dice lo novela. De eso trata Salvar el fuego también.

¿Cuál fue el proceso de Salvar el Fuego?

Mira me tardé cuatro años en hacerla. Cuando yo empiezo a escribir tengo una idea muy vaga de qué se va a tratar y poco a poco empiezo a ir descubriendo, descubro la novela, no es que yo sepa quiénes son los personajes ni nada de eso. Y al descubrir la novela voy procurando que todo se someta a contar la historia, la estructura, el diálogo, los personajes, el lenguaje, aquí me di cuenta que necesitaba tres puntos de vista y que los iba a narrar en primera segunda y tercera persona, y necesitaba saber cómo los presos pensaban lo que les estaba sucediendo en un ficticio taller literario, después de terminarla la reescribo varias veces competa, que en este caso fueron seis, que es pesadísimo pero adictivo y luego corrijo, que ya no es tan pesado; conforme voy leyendo voy corrigiendo.

Creo que pudimos prepararnos mucho mejor, pudimos haber tomado medidas más radicales, no me refiero al encierro; pudimos haber comprado ventiladores desde antes, tener tapabocas desde antes, tener asegurado los insumos desde antes, que no hubiera escasez de medicinas ni, de gel ni de papel del baño, ni de azúcar, ni de los productos básicos y haber creado fondos de contingencia para apoyar a los empresarios menores de cinco empleados, la taquería la vulcanizadora, nos faltó visión para hacer eso”.

¿Su novela trata de la redención? para usted ¿qué es la redención?

No es necesariamente hablar de rendición, la redención tiene un carácter católico, de redimirse del pecado, no se trata de redención, se trata de esperanza, es gente que pese a estar el fuego puede construir su esperanza.





En países como Alemania la cultura es un artículo de primera necesidad, se rescata la cultura y México que es un país de inmensa cultura, de culturas indígenas ¿la cultura lo puede salvar, cuál es su papel?

La cultura es lo que le ha dado identidad a México, la cultura es lo que le ha dado posicionamiento mundial a México, ¿cómo puedes contrarrestar la imagen que tiene México con el mundo del narco por ejemplo? Con la cultura. A la fecha todavía la gente canta en países de América Latina y España las canciones mexicanas, a la fecha todavía se habla de Frida Khalo y Diego Rivera, a la fecha Octavio Paz sigue siendo un referente mundial de pensamiento crítico, el cine mexicano sigue siendo de lo que más se habla en el mundo, la gente habla de películas mexicanas, sabe de películas mexicanas, han sido más exitosas, que mucha otros. Dime una película de Inglaterra que haya tenido peso en los últimos veinte años, es difícil mencionarlas. Una película como Amores Perros no la hay en Inglaterra, no es que lo diga yo, pero es una película que sigue influenciando, o como y Tú mamá También o Roma. En literatura, hoy vamos a Fernanda Melchor como una de las finalistas del Premio Booker internacional, el año pasado fue Valeria Luiselli. La cultura es la que está hablando por México.





¿Qué representa el Premio Alfaguara, uno de los mejores reconocimientos de habla hispana, aparte del Cervantes?

Creo que es premio literario más prestigioso, creo que ganarse el Alfaguara para mí era un anhelo, un sueño y haberlo ganado de manera unánime, eso habla de la dificultad, me siento contento de ser uno de los cuatro mexicanos que se lo han ganado, no es fácil ganárselo, te lo digo yo que lo he perdido varias ocasiones.