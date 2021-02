Berlinale hará homenaje a divas de los años 30

El Festival Internacional de Cine de Berlín dio a conocer los títulos de sus secciones Retrospective y Generation, que contarán con 15 y 27 cintas, respectivamente.

Retrospective presenta un bloque de comedias protagonizadas por tres destacadas actrices norteamericanas de los años 30, titulado No Angels – Mae West, Rosalind Russell & Carole Lombard.

Entre los títulos seleccionados se encuentran Night after night (1932), No man of her own (1932), Four's a crowd (1938), Hands across the table (1935), The women (1939), My little chickadee (1940) y To Be or not to be (1942).

Dichas películas destacan por haber sido realizadas bajo los estatutos del Código Hays, el cual obligaba a los productores a mantener un apego a las normas morales, y alejarse de la sexualidad, la promiscuidad, y todo aquello considerado como profano en aquella época.

En la Generation participan películas provenientes de 17 países, de las cuales, el 60% fue dirigido por mujeres.

En un comunicado difundido en su sitio de internet, la responsable de dicha sección, Maryanne Redpath, destacó que para la selección se tomó en cuenta la capacidad de imaginación de los creadores.

“Son una invitación abierta a ir más allá de lo obvio, lo dominante, y lo ruidoso, y para echar una mirada más cercana a lo que está más allá de la superficie. Ofrecen un espacio y tiempo para reflexionar sobre la grandeza que irradian los diversos mundos que los jóvenes experimentan, que generalmente está representado por las cosas que marcan sus caminos. Los filmes ofrecen un descanso de la vida como la conocemos actualmente”, expresó.

Algunos de los títulos son Una escuela de Cerro Hueso (Argentina), Nelly Rapp - Monster Agent (Suecia), Mission Ulja Funk (Alemania, Polonia y Luxemburgo), Summer Blur (China), Fighter (Corea) y Stop-Zemlia (Ucrania).

La Berlinale celebrará su 71ª edición con un formato especial que consistirá de dos partes: del 1 al 5 de marzo se realizará una serie de actividades virtuales para la prensa e invitados especiales; y del 9 al 20 de junio se presentarán las películas en cine para el público en general.