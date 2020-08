Capacitan a estudiantes de UG "Abejas con-ciencia y autocuidado contra el COVID-19"

La Universidad de Guanajuato ha ofrecido conferencias magistrales con su alumnado y con ello se dio inicio el programa de capacitación a estudiantes de la UG que participan en el proyecto "Abejas con-ciencia y autocuidado contra el COVID-19", conferencia que buscó sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las medidas para evitar la propagación de la pandemia.

En el acto inaugural participó el Rector General de la UG, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, quien destacó que este proyecto refleja el interés en atender problemas prioritarios del entorno, como históricamente se ha hecho en la institución.

"Por un sentido de responsabilidad, en la UG nos quedamos en casa, y desde casa buscamos estrategias para contribuir al desarrollo de las actividades universitarias", señaló Agripino quien sostuvo que para cumplir con las metas de este proyecto no basta la buena voluntad, se requiere la aproximación con la evidencia científica, de ahí la importancia de este programa de capacitación.

Agregó que con el trabajo que realicen quienes participan en "Abejas con-ciencia y autocuidado contra el COVID-19", se pretende también ir generando condiciones para retomar actividades presenciales con el menor riesgo posible.

Las actividades de capacitación dieron inicio con la conferencia "Mecanismos de prevención y autocuidado" que impartió Ramón Sánchez Piña, Director de Innovación y Tecnología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

El académico recordó que el virus se transmite básicamente por la nariz y la garganta, por lo que es clave proteger la cara para evitar la transmisión. Asimismo, recalcó que las prácticas de prevención fundamentales son: el uso correcto de cubrebocas, la higiene (sobre todo de manos), distanciamiento social, y la realización de pruebas para detectar a los enfermos.

Compartió con la comunidad estudiantil una serie de medidas prácticas basadas en evidencia científica y ofreció información sobre el uso de productos o equipos que se comercializan sin que haya evidencia científica de su eficacia.

"Mientras no tengamos la vacuna, nosotros somos la vacuna, somos el elemento que podemos prevenir la transmisión del virus", precisó el académico.

Además, la comunidad estudiantil que participa en este proyecto tuvo la oportunidad de escuchar al Dr. Alejandro Ernesto Macías Hernández, Profesor del Departamento de Medicina y Nutrición de la UG, ex comisionado nacional para la atención de la Influenza H1N1, quien impartió la charla "COVID 19. Situación actual y perspectivas".

"Lo mejor que tenemos es la prevención", afirmó el investigador y señaló que el mecanismo de transmisión más frecuente es por aerosoles. Por eso, "No nos vamos a contagiar por las compras del supermercado o por no limpiarnos los zapatos, nos vamos a enfermar por no usar cubrebocas", sostuvo.

Además, sugirió estar en las mejores condiciones físicas para enfrentar al virus en caso de contagio, hacer ejercicio y tener una alimentación saludable.

"Abejas con-ciencia y autocuidado contra el COVID-19" es un proyecto de servicio social que se enmarca en los trabajos que lidera la Secretaría General de la UG en el marco de la campaña "Corresponsabilidad para nuestra seguridad", un esfuerzo institucional para fomentar la cultura del autocuidado en el que participan también quienes forman parte del proyecto "Identidad que mueve", que impulsa el Programa Egresados con Identidad de la