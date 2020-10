Canacine llama a AMLO a cumplir compromisos con el apoyo a la cinematografía nacional

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica solicitó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el Diputado Mario Delgado que cumplan con los acuerdos que hicieron públicamente con la industria y comunidad cinematográfica mexicana hace apenas unos meses.

Canacine compartió con la OEM que el 23 de Mayo se llevó a cabo una reunión virtual en la que el comisionado Mario Delgado dijo que no se extinguiría Fidecine: “Les estoy dando mi palabra de que la extinción de Fidecine no va a caminar (…) entiendo que puede haber desconfianza, pero nosotros vamos a cumplir nuestra palabra (…), fortalezcamos la cinematografía, la industria (…) Fidecine no desaparece”.

Después en la conferencia de prensa matutina del 28 de Mayo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que extinguir fideicomisos “no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas. No, va a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, les vamos a entregar de manera directa”.

“De la bolsa de dinero que contienen los fideicomisos, el Fidecine representa tan solo el 0.32%. Sin duda, hacer el esfuerzo de mantener estos recursos de apoyo al cine, que son mínimos en el contexto del gasto total, generará retornos en empleos e impuestos, al tiempo que se crea arte y cultura” compartió Canacine.

“Desde la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reiteramos nuestra petición para que el apoyo a la cinematografía nacional prevalezca y no disminuya ni un peso. Si los recursos no se entregarán mediante un Fideicomiso, y el que existe desaparecerá, resulta urgente crear un programa presupuestario que iguale o mejore los montos que se destinaban al extinto Foprocine más los recursos del Fidecine. Ni un peso menos. Solo así se logrará que en 2021 puedan seguirse dando los apoyos a nuestra cinematografía y sus creadores” dijo Canacine mediante un comunicado.

Fidecine es apenas el 0.3% de la bolsa total de dinero de los fideicomisos a desaparecer; sin embargo, con Fidecine se generan empleos, impuestos, y cultura.

La extinción del Fidecine vuelve urgente la creación de un programa presupuestario que cuente con el mismo monto o mayor que la suma de recursos del extinto Foprocine y los del Fidecine. No al retroceso en el presupuesto al cine. Ni un peso menos.