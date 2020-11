Beatriz Arellano presentará exposición fotográfica “Mirar un mismo cielo”

La Fotógrafa Beatriz Arellano inaugurará en la Casa de la Cultura del ISSSTE en Guanajuato Capital la exposición “mirar un mismo cielo…” en la que expondrá un total de 30 fotografías que versan sobre experiencias de su vida.

Beatriz Arellano comentó acerca de qué trata su exposición “Mirar un mismo cielo” y compartió que “el enfoque es el acercamiento la inclusión a todo tipo de público en especial a las personas con discapacidades, para tener accesibilidad a los recintos culturales, a la cultura y también el trabajar nuestras emociones nuestro pasado, nuestro presente transformador y futuro previsto”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local ONU-DH condena el asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel en Guanajuato

“Esta exposición es llamada mirar un mismo cielo donde te digo que el pensar y nuestro sentir es el mismo y la inauguración el próximo 12 de noviembre en las instalaciones en Casa de cultura en el ISSSTE Guanajuato”.

Beatriz Arellano compartió que la exposición es un homenaje a la esperanza pues ha sufrido fuertes accidentes “mi pasión por mirar un mismo cielo, a esto me refiero a que entonces Mirar un mismo cielo ya lo traía de años más atrás y por accidentes automovilísticos por diagnósticos médicos, salgo y entro y con la incertidumbre de salir, a todo esto me ha dado la oportunidad, la vida de estar de pie y valoro mucho la vida, seguir mirando un mismo cielo es lo que me hace impulsar la exposición”.

“Son fotografías de colección desde hace más de 15 o 20 años pero la decisión de realizar la exposición es por vivencias y vicisitudes como le llamo” compartió para El Sol de León.