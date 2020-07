Banksy impulsa uso de cubrebocas con obras en metro de Londres

El artista británico Banksy realizó varios dibujos en un vagón del metro de Londres para concienciar sobre el uso del cubrebocas, que es obligatorio en el transporte público de la capital británica desde el pasado 15 de junio, a fin de frenar la propagación del Covid-19.

En un video publicado en Instagram bajo el eslogan "If you don't mask, you don't get" (Si no te pones la cubrebocas, no subes), el artista callejero aparece vestido con un traje de protección blanco, capucha, chaleco naranja reflectante, guantes, mascarilla y gafas, utilizando plantillas y spray negro para realizar los dibujos de sus características ratas en varias zonas del vagón.

Ver esta publicación en Instagram . . If you don’t mask - you don’t get. Una publicación compartida por Banksy (@banksy) el 14 de Jul de 2020 a las 6:30 PDT

Uno de los animales aparece escupiendo un líquido verde que simula la propagación del virus, mientras otro usa cubrebocas como paracaídas y un tercero se cubre el rostro con ella.

Durante la grabación, se le puede ver al artista escribiendo su nombre con grandes letras verdes sobre la puerta que separa el vagón de la cabina del conductor y cómo abandona el lugar cruzándose con varios pasajeros.

Foto: Reuters

Al final del video, las puertas del tren se abren y en la pared de la estación se lee "I get lockdown" (me encierran), un eslogan que se completa con "But I get up again" (pero me pongo en pie de nuevo) cuando se cierran de nuevo, mientras suena la canción "I get knocked down" de la banda británica Chumbawamba Tubthumping, con la que hace este juego de palabras.

Durante su acción, para la que además de spray negro utiliza un líquido verde que sale de una mochila rociadora que lleva a la espalda, Banksy se cruza con un pasajero al que le pide que se retire unos metros, mientras este presencia atónito la escena.

Foto: Instagram @banksy

El enigmático artista callejero ha realizado varios trabajos durante la pandemia, como el dibujo de un niño jugando con una enfermera como su superheroína en el hospital británico de Southampton y una instalación que llevó a cabo en el baño de su propia casa, que había sido asaltado por ratas y con numerosas referencias a la crisis sanitaria.