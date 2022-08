Michel Mirabal plasma su empeño y amor en su trabajo visual

Michel Mirabal Martínez, nació el 20 de junio de 1974 en el Barrio habanero de Cayo Hueso. Proveniente de una familia de relevante arraigo cultural, cuyos representantes más conocidos dentro del gremio artístico son: su abuela paterna, la cantante y actriz haitiana Martha Jean Claude y su tía, la cantante de ópera Linda Mirabal.

El artista cubano conocido en el mundo de las artes plásticas como Michel Mirabal, declaró que su interés por el arte surgió desde los 4 años asistiendo a círculos de interés de artes plásticas y hasta la adolescencia fue cuando estudio en el Instituto Superior de Diseño (ISDI), en el que cursó los estudios de Diseño Informacional y Diseño Industrial, asistiendo de manera simultánea a la Escuela Nacional de Artes Visuales “San Alejandro” durante los años 1994 y 1996.

Su carrera profesional, que data de 25 años, inicia en el Ballet Nacional de Cuba, donde se desempeñó como pintor escenográfico entre los años 1995 y 1998, para luego incorporarse al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) como dibujante rápido.

Creador de 12 series representativas de elementos icónicos de la naturaleza humana y el entorno patrio, a los cuales incorpora los matices de sus experiencias e ideales, para crear como resultado de ello, una especie de simbiosis entre la cultura cubana y las percepciones propias de un nacional.

Series recreadas:

1.- Serie manos

2.- Serie interior de solares

3.- Serie calles de la habana

4.- Serie Cristo Criollos

5.- Serie Banderas

6.- Instalación

7.- Escultura

8.- Grabado

9.- Atardeceres en Chalunga

10.- Serie sombrillas

11.- Serie flores

12.- Fotografía

Los excelentes resultados alcanzados a lo largo de su ejercicio profesional en el mundo del arte, lo han llevado a convertirse en un indiscutible representante del arte contemporáneo cubano dentro del sector de las creaciones visuales, en los que ha tenido la posibilidad de realizar más de 50 exposiciones personales y participar en más de 70 exposiciones colectivas, ambas modalidades llevadas a cabo tanto en Cuba como en diversos países de América del Norte, Latinoamérica, Asía, África y Europa.

Al hablar de los factores que marcaron su camino, Michel Mirabal señaló que fueron los problemas socioculturales, políticos y la falta de libertad en su país y el resto del mundo.

De sus referentes artísticos, @michelmirabalmartinez mencionó a el artista norteamericano Jean Michel Basquiat y al artista cubano Roberto Fabelo; y determinó que su estilo fue definido con la creación de las 12 series inspiradas en los problemas sociales que lo rodean y con la búsqueda de contar sus historias cotidianas.

“No veo la vida sin arte, como sería estar sin la música, el teatro, la literatura, etc., todo esto forma parte de la historia del mundo y las artes visuales son posiblemente las más íntimas y únicas, entre todas, ya que el creador pone una visión muy particular de su manera de ver el mundo y contarlo”, determinó Michel Mirabal, al reflexionar sobre si el arte cubre una necesidad básica en la vida de los seres humanos.

@michelmirabalmartinez consideró que el éxito no necesariamente viene acompañado del talento, ya que existen muchos casos de gente muy talentosa que no llegan a tener los resultados deseados, de otras que no lo son tanto y llegan o conseguir éxito, “pienso que el empeño al trabajo y hasta la suerte, son piezas claves”.

A través de las artes plásticas Michel Mirabal exteriorizó que transmite lo que piensa del mundo, es como lo ve a la hora de trabajar, tratando de ser lo más sincero, primero con él y después con quienes observarán su trabajo.

Al aconsejar a los futuros artistas que quieren vivir del arte, @michelmirabalmartinez dijo “Solo les podría decir que el trabajo es diario, es necesario el estudio de la historia del arte y los grandes maestros, siendo el camino único para alcanzar resultados”.

Michel Mirabal contó que la oportunidad que el banco Stonegate de Estados Unidos le dio, para que su trabajo fuera la imagen que se imprimiera en una tarjeta de crédito, para ser usada en Cuba, representó algo transcendental en su carrera artística, al salir de lo convencional que es mostrar su arte en las galerías y museos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Una serie muy importante de mi trabajo es Banderas y en este caso este banco norteamericano era el primero en tener presencia en Cuba por más de 60 años y al hacer una búsqueda de artistas que llevarán un mensaje positivo y su obra fuera conocida en el mundo, llegó a mí la propuesta”. “El Proceso no demoró mucho, sólo escogimos entre varias obras, la más significativa para este propósito y en tres meses, ya estaban listas las tarjetas”, relató.

Para concluir @michelmirabalmartinez reveló que actualmente expone en el Museo de Kansas City, y se encuentra preparando su próxima exposición en Aspen Art gallery, lugar que lo representa a nivel mundial.