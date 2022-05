Atacan La Gioconda de Da Vinci en el Museo de Louvre

Una escena por demás inesperada se vivió este domingo en el Museo de Louvre, cuando un visitante lanzó un pastel contra La Gioconda, mejor conocida como la Monna Lisa.

La pintura de Leonardo da Vinci es una de las obras más valiosas y reconocidas en el mundo del arte, por lo que la imagen de un visitante atacándola siempre será sorprendente.

De acuerdo con testigos que compartieron lo que sucedía en el Louvre a través de sus redes sociales, un hombre joven, quien iba disfrazado como una persona de la tercera edad, se acercó a la pintura del maestro italiano y levantándose de la silla de ruedas que usaba lanzó un pastel contra La Gioconda.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

Al ser una de las pinturas más valiosas y referente del museo francés, la obra está protegida por un cristal, lo que impidió que el pastel la dañara, y el hombre que lo lanzó fue contenido de inmediato por la seguridad del recinto.

A decir de las narraciones, parece que todo se trató de un performace, ya que después de lanzar el pastel, el joven también arrojó rosas antes de ser contenido.

Posteriormente, la seguridad del museo retiró al joven, mientras que éste daba un discurso en lo que parece ser francés, según los video compartidos en redes sociales.

Personal del recinto retiró los restos del pastel que quedaron en el cristal que protege el cuadro para que los visitantes pudieran seguir apreciando la obra.

QUE LE HAN PEGADO UN TARTAZO A LA MONA LISA pic.twitter.com/LAtoOIVTbD — Aluferathul ✧ (@Aluferathul) May 29, 2022

Esta no es la primera vez que La Gioconda es atacada, a lo largo de los años le han lanzado té, pintura, piedras e incluso ácido.