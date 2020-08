Aquí la programación artística del Cervantino en su edición 48 en formato virtual

El Festival Internacional Cervantino anunció su programación artística para la edición 48 en que se realizará en formato virtual la cual será completamente gratuita además que se ofrecerán nuevos eventos en diferentes países.

Con el “hashtag #HayCervantino” el FIC se contará con 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, 2 instalaciones y 11 actividades académicas.

Esta Edición 48 tendrá la participación de 12 países con transmisiones diferidas, en vivo y experimentos de nuevos formatos de colaboración en línea.

Pese a que el Festival Internacional Cervantino será en formato digital debido a la Covid-19, se destacan importantes colaboraciones con compañías teatrales, musicales, institutos y fundaciones alrededor del mundo con la finalidad de mejorar la experiencia de la edición 2020 del FIC.

La Edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC) abrirá sus puertas de manera digital del 14 al 18 de octubre y presentará una oferta cultural completamente gratuita y de primer nivel con la participación de 570 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, México, Portugal, Reino Unido, Senegal y Uruguay. Son 27 grupos de danza, teatro, música y ópera los que se suman a la edición 48 del FIC.

Uno de los colaboracionistas es con La Fundación Épica- La Fura dels Baus, que invitará a 25 artistas a formar parte de una obra colectiva con mentorías a distancia, que tendrá como resultado una resignificación de La Tempestad, de William Shakespeare, pieza que explora el sentido humano, la ciencia y la tecnología.

A través del Cervantino, México tendrá acceso de manera exclusiva a Live from London, festival europeo con la mejor música vocal del mundo. El público podrá disfrutar los conciertos de artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer. A su vez, serán parte de esta fiesta cultural Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita que unen la música de Reino Unido y Senegal, y Seth Glier, cantautor, productor y multiinstrumentista estadounidense que está revolucionando la música independiente desde su nominación al Grammy.

Se resalta que para esta edición digital, el Cervantino colaborará con el Centro de Cultura Digital (CCD) con la idea de poner a disposición del público y de la comunidad artística una oferta de aprendizaje, reflexión y disfrute en torno a las artes escénicas, su relación con los nuevos lenguajes y las tecnologías en el contexto actual global con cuatro grandes actividades.

El Festival Internacional Cervantino tendrá eventos para los niños como el evento Toompak, desde España, presentará un espectáculo musical que incorpora percusiones, diversión y reciclaje; a su vez, Triciclo Rojo interpretará su serie de cuentos breves sobre la magia, y Escenia Ensamble presentará El barbero de Sevilla, una ópera escenificada con títeres.

Esta edición del Cervantino los programadores y creadores de contenido digital como los videojuegos tendrán protagonismo con el Game Jam Virtual Cervantina. La Jam de Todxs, convoca al público interesado en la creación de videojuegos, juegos de mesa y de rol a reunirse en una jornada de 48 horas ininterrumpidas para desarrollar sus ideas bajo la premisa de la inclusión.

El programa académico del FIC se conformará de las actividades con el CCD y tres Diálogos Cervantinos, que contemplan charlas entre artistas de diferentes disciplinas para detonar la conversación en torno al proceso creativo y las diversas formas de interpretar la cultura.

Algunos eventos experimentales que contempla el FIC 48 son Agua.0 y Ausencia: Memoria colectiva, la primera es una obra del artista Ary Ehremberg, pieza contemplativa conformada por una serie de móviles pluviales que será colocada en la escalinata de la Universidad de Guanajuato. La segunda, es una instalación lumínica-sonora que se alojará en el Teatro Juárez, compuesta por 60 tubos LED programables manipulados por los usuarios de Twitter, con la intención de crear un puente entre la experiencia física, el cuerpo digital y la creación colectiva, que la gente podrá apreciar a través de la transmisión en plataformas digitales. Estas piezas serán instaladas con la intención de tener una presencia simbólica en el estado.

También se llevará a cabo el Foro Metamorfosis, un espacio para reflexionar sobre el papel de las artes ante la situación mundial, el cual estará integrado por tres charlas, un laboratorio y dos talleres. La discusión y la reflexión tendrán lugar de manera virtual en el Conversatorio conectado. La vivencia de las artes escénicas en la pandemia: aquí y ahora; las charlas en línea tituladas Diálogo vivo. Nuevos escenarios: procesos, herramientas y soportes creativos para la transformación; y Fake livestream. Otros modos de producir y subsistir son posibles: Cooperativismo, transmedia, crowdsourcing, crowdfunding y otros modelos digitales.

El Festival Internacional Cervantino organizará nuevamente el PITCH Cervantino, un espacio digital para que artistas mexicanos posición en su trabajo escénico frente a más de 300 programadores nacionales e internacionales. Con este esfuerzo, el festival impulsa la creación de circuitos culturales nacionales e internacionales además de ofrecer a los artistas una posibilidad para que las 10 agrupaciones participantes formen parte de la industria cultural a nivel mundial.