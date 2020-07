Aquí algunas opiniones sobre la realización del FIC de manera virtual

La gran fiesta cervantina que año con año expresa en Guanajuato capital la riqueza de las culturas del mundo, por vez primera la Edición 48 del Festival Internacional Cervantino realizará de manera virtual, conocedores del evento cultural opinan acerca de esta decisión.

Eugenia Cano es maestra y actriz teatral con estudios en Bellas Artes y ha participado en varias ovaciones el FIC desde hace más 30 años aunque no de manera continua.

Cano opinó que “yo creo que es la primera vez que nos agarra de bajada a todos, es la primera vez que está pasando de forma virtual, las artes y toda la vida se está llevando de forma virtual”.

“Evidentemente que un festival virtual no se compara a un festival presencial, no tiene el mismo efecto, el teatro la danza, sobre todo las artes escénicas son para presenciarse, para estar allí, pero yo no creo que hubiera sido una buena decisión que se diera el Cervantino este año por medidas de salud, la disyuntiva era mantener el FIC para mantener este festival que es muy grande que finalmente mucha gente de la ciudad de Guanajuato depende económicamente de este festival durante o todo el año y permitir que era un foco grande de infección” compartió la actriz y participante del FIC, Eugenia Cano para El Sol de León.

A su parte Celia Garza Vera quien participó en la edición 2016 del FIC como actriz en la obra Said el monstruo opinó que “se pierde la magia de las artes vivas, el bullicio de las calles, las interacciones humanas que han hecho del Festival uno de los más importantes de Latinoamérica. Las artes escénicas han sido de las más afectadas en estos momentos pero también se están atisbando otros lenguajes”.

El periodista cultural y Poeta Juan Carlos Porras y Manrique compartió con la OEM en León “por las condiciones actuales tiene sus ventajas. Es decir, no debe haber huecos en el desarrollo cultural y más con un festival como el Cervantino tan importante en nuestra vida cotidiana. Sé que las autoridades culturales de los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipios, en vinculación con los de salud, están vislumbrando que se tenga el menor impacto hacia los sectores de prestadores de servicio que tanto ayudan a tengamos buen festival. Así como la visita de los artistas internacionales, de Cuba y Coahuila sobre todo, y otras partes”.

“En lo particular me preocupan los artistas de la región pues son los más afectados en muchos sentidos. Pienso en el Proyecto Ruelas que reúne talento local junto con los habitantes de colonias populares. No se podrán abrir a todos. También en el "Trasnoche" tan necesario para muchos. O qué decir de la ópera en el teatro Juárez o los conciertos masivos en la Alhóndiga de Ganaditas, el Forum Cultural, o las Plazas de la Ciudadanía en León o el Centro Cultural "Plaza de Gallos". Allí sí que perdemos todos el contacto con el otro. Entonces veo al Quijote y Sancho Panza cabalgando por la llanura sin que nadie les haga caso ni les vea. Pero a lo lejos seguro vislumbran algo... su próxima aventura que es vivir. Pero buena parte de nosotros estará observando, de manera virtual, su avance”, compartió Juan Carlos Porras y Manrique.

La Secretaría de Cultura y el Gobierno de Guanajuato acuerdan transformar la edición 48 del Festival Internacional Cervantino debido a la contingencia.