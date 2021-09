Anuncian programación oficial del Festival Internacional Cervantino

León Gto.- León cumple 20 años de ser la sede oficial del FIC y este año se realizará del 13 al 31 de octubre; durante esta edición el FIC presenta 15 presentaciones artísticas y una exposición en seis sedes como el Forum Cultural Guanajuato, la Universidad de la Salle Bajío, el Instituto Cultural de León y plazas públicas, con la participación de artistas de la India, Italia, Francia, México, Cuba, este último como país invitado, contarán con actividades presenciales.

La mañana del jueves fue presentado a medios de comunicación la programación oficial del Festival Internacional Cervantino (FIC) en su edición 49 y por primera vez la Feria de León será sede de este ya tradicional festival.

Se dijo que durante esta cuadragésima novena edición del FIC, la Feria de León se sumará con la proyección en pantalla gigante de cinco conciertos en Distrito León MX, mientras que el Instituto Cultural de León (ICL) contará con cuatro eventos más, ambos serán totalmente gratuitos a través de las redes sociales.

“Para nosotros después de 20 años de ser sede oficial, es un gusto ver cómo las redes se han ido extendiendo por toda la ciudad, el instituto presentará eventos virtuales y presenciales destacando por un lado espectáculos de alto impacto internacional y una vena que tenemos en común con el FIC que es el trabajo de participación ciudadana a través del proyecto Ruelas, serán 7 eventos en total con sedes como el teatro María Grever.

Juan Carlos Muñoz, director del patronato de la feria, mencionó que es muy importante estar abiertos a la cultura y agradeció la invitación a formar parte de este gran evento.

“Nos da mucho gusto que el patronato de la Feria por primera vez haya sido invitado, no es porque no hayan querido, es porque las instalaciones no eran las más adecuadas en su momento, precisamente por esta remodelación que se hizo en Distrito León Mx donde ya estamos integrándonos en un solo ente un ente, que está abierto a la ciudadanía pero sobre todo, hoy está abierto a la cultura”, mencionó.

Así mismo, el Dr. Alejandro González Álvares, rector de la Universidad de la Salle Bajío manifestó que es muy importante fomentar la cultura tradicional pero también dentro de una internacionalización y una interculturalización para así conocer otros mundos a través de otras culturas.

Por otra parte, la directora general del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales, Mariana Aymerich Ordoñez, aseguró que desde el 2019 el FIC ha apostado por llegar a un público más joven, ya que ellos son y serán los futuros consumidores, por lo que se busca generar cada vez más eventos para este sector.

PROGRAMACIÓN: