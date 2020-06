Akary cumplirá su sueño, será ingeniera biomédica

El sueño de la joven Akary fue cursar sus estudios en ingeniería médica y hoy esa realidad le fue posible pues la beca San Juan Bautista le fue concedida con una condonación del pago total de sus colegiaturas con el 100%.

Para realizar este sueño El Instituto Municipal de la Juventud de León, IMJU, y la Universidad de La Salle Bajío hicieron la entrega de esta beca por segunda vez, el año pasado le fue otorgada a la joven Rocío Rojas quien obtuvo este impulso y ahora será el turno de un nuevo sueño, el de Akary Jocelyn Eusebio Ramirez para estudiar en educación superior.

La finalidad de la Beca San Juan Bautista de La Salle es favorecer la inclusión educativa de jóvenes con habilidades académicas o talento musical provenientes de comunidades vulnerables, para mejorar su calidad de vida e impactar de esta manera en la transformación

El Instituto Municipal de la Juventud de León IMJU y la Universidad De La Salle Bajío realizaron una selección de las y los jóvenes que han sido parte de la formación continua que el instituto brinda a través de sus programas y casas de atención.

El proceso de selección se realizó conforme a los perfiles de las juventudes y 10 de ellos entregaron su documentación para después, seis de ellos se presentaron a la entrevista con el comité de selección, quienes eligieron a cinco de los perfiles para presentar el examen, la joven Akary obtuvo la calificación más alta.

Akary tiene 17 años, es egresada de la preparatoria CETAC #12 , se informó que contó con un promedio global de 9.8. Ha sido beneficiaria por parte del Instituto Municipal de la Juventud, IMJU con talleres de serigrafía y talleres de Tour Joven Protagonista que llegaron directamente a su escuela.

Esta joven se describe como una persona inteligente, responsable y constante, apasionada y comprometida con su entorno y sociedad, siempre teniendo un objetivo fijo en la vida, por lo que menciona, encontró que estudiar la carrera de ingeniería biomédica le permitiría cumplir sus metas en la vida.

La noticia fue dada a conocer a la joven mediante una sesión virtual, en la cual emitieron un mensaje a la ganadora de la beca Jorge Succar, presidente del Consejo Directivo IMJU; Ana María Esquivel, Regidora del Ayuntamiento; Marco Aurelio A. González, Rector de La Salle Bajío; Patricia Estrada, encargada de la beca San Juan Bautista; Misraim Macías Cervantes, director del IMJU León y Diego Huerta Hernández, director de Vinculación y Programas Estratégicos del IMJU.

“La comunidad De La Salle te da la bienvenida, después de este proceso dirigido por el Instituto de la Juventud de convocatoria a la Beca San Juan Bautista de La Salle; tú eres la persona que obtuvo la beca”, anunció el rector Marco Aurelio.

Con la beca San Juan Bautista Akary tendrá una condonación del 100 por ciento en el pago de sus colegiaturas, con un pago simbólico de inscripción únicamente para integrarse a la comunidad de la Universidad De La Salle Bajío, donde, además recibirá acompañamiento por parte del Departamento de Orientación y Desarrollo Educativo.

“Me enteré de esta beca por la directora, ella fue la que me dijo que podía tener una oportunidad y yo dije, bueno está muy bien. La verdad es que ahorita me siento muy emocionada y pues seguir adelante. Ser muy constante y no defraudarlos a ustedes por el apoyo que me brindan”, expresó Akary.

La carrera elegida será la Ingeniería en Biomédica, ya que, para ella, esta es la que le impulsará y permitirá poner la persona como centro usando a la tecnología en su beneficio.