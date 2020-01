Visitantes opinan sobre la Feria Estatal de León 2020

En la Feria Estatal de León 2020 se vive una tarde tranquila, algunas familias se han dado cita para visitar los diferentes atractivos que la fiesta de los leoneses tiene para todos los visitantes, en el lugar se pude caminar con rapidez pues esta tarde no hay demasiada afluencia de personas como en otros días se ha visto. Algunos visitantes dieron su opinión al respecto de la Feria de León.

En sí me gusta concretamente la feria, hay en sí un poquito más de cambios, pero en sí, sí me gusta

Estrella Muñoz

Se me ocurrió venir, me gusta todo pero lo que no me gusto es que no haya coca y que no haya “cheve”

Alfonso Ayala, de las Hilamas





Vengo a traer a mis hijas y en donde me gusta mucho visitar es la expo ganadera, hay poca gente, bueno más o menos pero está muy frío.

Lupita Domínguez

Javier también estuvo acompañado de su esposa y le pareció que ahora hay más espacio en la Feria Estatal de León.

Pues mira todo está muy bien porque relativamente hay más espacio no está tan aglomerado es la temática de que separaron todas las cosas, nada más como que los precios si no me gustaron las bebidas normales están en $30, cada refresco, se me hace un poco oneroso porque muchas de las personas que venimos tomamos esos refrescos

A medida que pasa la tarde y que poco a poco cae la noche, se observan más visitantes en las instalaciones de la Feria de León.