Reflexión sobre el verdadero amor

El 14 de febrero y el ambiente en las calles del Centro de la ciudad de León se tornó de corazones rojos y rosas, cupido salió a las calles con su aleteo para flechar, para unir amoríos y hacer de las suyas con muestras de cariño, entre abrazos y delicados regalos.

En alguno colegios del centro algunas alumnas reflexionaron sobre lo que ese sentimiento poderoso que nos hace volar, que nos endulza la vida y que es el motor de las más grandes y bellas hazañas del ser humano, el amor.

Verónica Niño, es maestra, ella ha realizado una actividad en la que sus alumnas elaboran corazones, algunos con diferentes colores y materiales, lo más importante son la frases: No es amor cuando te golpea”, “No es amor cuando no hay respeto”, “No es amor cuando te obliga a cambiar”.

Niño resaltó que la enseñanza es no ceder ante relaciones violentas “nos interesa mucho que reflexionen sobre lo que es el amor y en este día se festeja el amor y la amistad, pero queremos que entiendan que el amor como una manifestación de respeto, por eso el curso cuando no es amor, ellas ponen frases, no es amor cuando me golpea, cuando me violenta”.

“Yo pienso que las mujeres estamos sufriendo un violento terrible, tal vez no es la manera cuando hay agresión y violencia pero también entender que esto es una lucha y no podemos permitir que se sigan violentando y matando mujeres” dijo Verónica Niño.

“Intentamos que reflexionen para que entiendan qué es el amor, estar un relación se retiren de esa relación, que construyan autoestima, el respeto por sí mismas” dijo Verónica para El Sol de León.