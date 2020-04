Recorre kilómetros de terracería para enseñar a niños

María Elena Reyes Torres es docente en la comunidad de Comanja de Corona una comunidad rural cercana a León en la que Internet no es tan accesible, la maestra recorre kilómetros de camino para apoyar a la enseñanza de los niños y en sus labores escolares ahora que no acuden a las aulas por la contingencia sanitaria por el Covid-19, camina y toca casa por casa, con la convicción de obtener mejores herramientas para su carrera en pedagogía

Elena Reyes es recién egresada de la carrera en pedagogía y día tras día recorre los caminos de terracería en Comanja para llegar a lugares en donde el internet y los Ciber Café no son accesibles.

“Trabajo como maestra particular, ya que por ahorita con el problema del coronavirus, ya lo niños no asisten a la escuela, pero como todavía se está trabajando mucho por online, a los niños se les complica o las mamás a veces se les complica poderles dar una explicación, como los maestros esperan las tareas y con ese motivo pues a mí me ocupan, me dan un pago por horas, para yo esté asesorando a los niños” comentó Reyes para El Sol de León.

“Yo no lo hago por cuánto me van a pagar, sino que es más por yo seguir aprendiendo, eso me da más herramientas para lo que es mi carrera y es algo que me gusta hacer porque lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo en instituciones como el Conafe que desaparece en el 2017”.

María Elena Reyes Torres es docente de preescolar, primaria y secundaria ella recibe mensaje vía WhatsApp con los temas a trabajar con los alumnos “me gusta mucho lo que es servir, ayudar, lo estoy haciendo ya que se vino todo esto de esta pandemia, para que los niños más que nada comprendan, no tanto para ayudarles a que ellos cumplan, sino que ellos tengan una comprensión de lo que están haciendo”.

La docente por ahora no tiene trabajo en alguna institución educativa en León en donde suele laborar en la ciudad “no hay trabajo por la pandemia aunque sea gano más poquito, pero me sirve mucho porque es una comunidad pequeña y no se ha presentado ningún caso y estoy casa por casa con los niños pues no es un lugar que no estén muchos niños al mismo tiempo sino que no nada son tres niños o tres máximo”.

Pese a las complicaciones que es laborar en una comunidad rural, la maestra continúa con sus claves de las cuales solo recibe $25 pesos por hora “el problema aquí es que no todas las madres tienen celular disponible para que las tareas se lleguen por WhatsApp, llegan por Facebook y tengan su cuent, lo más complicado es que aquí no hay un ciber si se tiene que imprimir o sacar copia con los trabajos ahí es donde se complica, es una complicación”.