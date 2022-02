¿Murió la Reina Isabel II? BBC desata rumores por salud de la monarca

A sus 95 años de edad y luego de haber contraído Covid-19 en días recientes, la salud de la Reina Isabel II ha dado de qué hablar en los medios de comunicación ingleses, pues incluso su vocero oficial se ha limitado a compartir más información al respecto.

Te puede interesar: Isabel II continúa con síntomas leves por Covid-19

No obstante, la cadena de televisión BBC encendió las alertas sobre la salud de la monarca y desató el rumor sobre su presunta muerte.

Realeza Reina Isabel II da positivo a Covid-19; tiene síntomas leves

Todo se originó debido a que la cadena televisiva cambió la imagen de sus redes sociales por un logotipo con fondo negro, por lo que sus televidentes, población inglesa y prensa en general comenzaron a especular sobre la salud de la Reina Isabel II.

Pero no todo quedó allí, ya que el medio Hollywood Unlocked informara - sin verificar - que la monarca había sido encontrada sin vida.

“Fuentes cercanas al reino real nos notificaron exclusivamente que #QueenElizabeth falleció“, escribió el medio de comunicación y posteriormente borró el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HOLLYWOOD UNLOCKED (@hollywoodunlocked)

Este rumor se volvió viral rápidamente, pues algunos usuarios en redes comenzaron a replicar la supuesta noticia.Cabe señalar que, supuestamente, el encargado de informar sobre la muerte de la Reina Isabel II será la propia cadena inglesa BBC.

¿La reina Isabel murió? This is the end of the world. — Josué TB. (@JosueeDraguix) February 23, 2022 No hay nada más reptiliano que la Reina Isabel II muriendo el día 22.2.22. pic.twitter.com/LrcNj3l0eo — ❤‍🔥 andrómeda aquarius ❤‍🔥 (@rickxxtrejo) February 23, 2022 Por favor que la Reina Isabel II no haya muerto de COVID, no queremos que Carlos sea rey y Camilla reina. 🙏🏽 pic.twitter.com/ErrWh7AXnb — Javadd García (@Metanfetaminado) February 23, 2022 La Reina Isabel II leyendo en Twitter que se Murió la Reina Isabel II: pic.twitter.com/9O1UEaMCOW — Güero Jalisco (@guerojalisco23) February 23, 2022

Salud de la Reina Isabel II

La última información que se tiene respecto a la salud de la monarca inglesa es tras su padecimiento por Covid-19, confirmado en días recientes.

De acuerdo con lo señalado por el Palacio de Buckingham el pasado domingo la reina padecía por síntomas leves de la enfermedad, como si se tratase de un resfriado.

Posteriormente se informó que no asistirá a todos sus eventos públicos que tenía agendados para esta semana.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Se ha señalado que la Reina Isabel II cuenta con su esquema completo de vacunación, además de su dosis de refuerzo, por lo que en próximos días se podría revelar el avance de su salud.