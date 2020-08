Raquel Castro y Alberto Chimal conversan sobre Literatura zombie

En El Foro Virtual del Libro del Libro creado por el Instituto Estatal de la Cultura y Ediciones la Rana ha presentado diversidad de conservaciones literarias y presentaciones de libros así como lecturas y en esta ocasión tocó el turno de los escritores de ficción Alberto Chimal y Raquel Castro que ofrecieron el interesante tema “Literatura zombie”.

La periodista y promotora cultural Raquel Castro antes de hablar de los zombies hizo referencia a otros monstruos como los vampiros, fue una charla en la que se hicieron referencias culturales en el cine en donde se populariza la figura del zombie para pasar a la literatura, películas como “Nosferatu”, “El zombie blanco” y el libro “Soy Leyenda” de Richard Matheson, “La noche de los muertos vivientes” de George A.Romero.

Alberto Chimal comentó que En toda las historia humana siempre han habido historias de monstruos, todas las tienes y todas necesitan de estas figuras extrañas, misteriosas, atemorizantes, la primera de esas es que tiene una relación directa con los zombies es justamente el vampiro”.

“Cada sociedad necesita un monstruo para sublimar lo que le da miedo, no necesariamente lo natural que le da miedo, sino lo que hay alrededor, el vampiro en su momento fue muy útil para sublimar lo relacionado con estos contagios, la peste negra, que era muy misterioso porque una personas se contagiaban y otras no, de repente eran arrasados por la enfermedad” comentó Raquel Castro.

“Llegando al siglo XX muy relacionado con el tema de los vampiros y de alguna manera el zombie es como un hijo híbrido,

Raquel Castro describió a los zombies como seres aberrantes “cuando decimos zombie los más probable es que pensemos no un individuo, sino un conjunto, una especie de horda de seres que en algún momento fueron humanos que cuando los catalogamos ya como zombies ya no son humanos ya no tiene identidad propia, ni identidad propia, no se puede dialogar con ellos”.

En la conversación se resaltó el hecho de que el zombie forma parte ya de la cultura popular en occidente. “Lo encontramos en cine, en literatura, en televisión, en cómics, en videojuegos, hay una gran industria, y los personajes icónicos con los zombies” comentó Alberto Chimal.

“Cuando pensamos en zombie es que cuando la cascarita siga siendo humana, lo que hay adentro ya no lo es y que no funciona uno solo sino como las pirañas, en grupo y que son incontenibles” dijo Castro.

“El zombie original, el primer atisbo o la primera vez que su uso el término zombi para referirse a una criatura sobrenatural tuvo que ver con la cultura haitiana” relató la escritor Raquel Castro en el Foro Virtual del Libro.