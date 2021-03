Promete el comediante Alan Saldaña muchas risas con si show "Que ni se te ocurra"

El comediante Alan Saldaña promete un show como para escupir la cerveza o zurrarse en los pantalones con una sonrisa de oreja a oreja con su gira “Que ni se te ocurra“ el próximo viernes 19 de marzo a las 10:00 p.m. en Madeiras Discotheque y que el mismo Alan describe como “irreverente”.

Alan Saldaña tomó la llamada de El Sol de León para comentar que el evento de Madeiras será seguro y dijo “comentarle a la gente que es un show con mucha responsabilidad, que debemos cuidarnos y al mismo tiempo se diviertan, que estamos haciendo todo lo necesario para que tener las medidas de sanidad necesarias para que se realice el evento”.

El standupero Jonathan Barrón, conocido como el “Yeibi” abrirá escenario para Alan y él contará la vida de su vecindarios con la rutina llamada “Cosas de mi barrio” “va estar bueno ahora sí que es con la que yo empecé a destacar en esto del stand up, por ejemplo he tenido participaciones con Macario Brujo de la León Squad, con Paco Maya, y he tenido aquí algunos eventos”.

Los boletos para acudir a ver a Alan Saldaña y su show “¡Que ni se te ocurra!” se pueden obtener en Purísima 511, esquina Apaseo, a unas cuadras de la plaza de mariachi, al número 4776486912 y en la página wwwaccesovip.com.mx.

“Yo soy de un barrio llamado la arboledas, y más ahorita que andan tirando muertos por donde quiera, yo vengo de ese barrio y me causa mucho conflicto el hecho de cómo se vive de cómo es la gente de barrio que ahora sí desafortunadamente su cultura es muy cerrada y en base a los pleitos que tienen ellos mismos como vecinos” comentó Jonathan Barrón sobre su presentación en Madeiras.

Dice el comediante sobre “Que ni se te ocurra” es una presentación única que es exclusiva para quien asista el 19 de marzo a Madeiras “es la garantía de Alan Saldaña que no está en redes sociales que solo es exclusivamente para la gente que va a ver el show en vivo”.

Pese a que no ha habido shows durante la contingencia, a Alan le ha permitido estar más cerca de su familia “contento gracias a Dios me dio la oportunidad de grabar en Comedy Central y estar activo en la pandemia, pisar escenarios es mi vida creo que es lo más emocionante agradecido con Dios y con la gente que me sigue apoyando”.

“Excelente, de lo bueno lo malo, gracias a Dios mi familia no ha registrado ningún caso hasta el momento me siento bendecido y en este tiempo en la casa me ayudó a acercarme a mis hijos, a mi familia, a disfrutar ese momento que a veces se sacrifica con migo para que yo pueda realizar mi sueño de ser comediante” comentó Alan que ahora presenta nueva rutina de chistes irreverentes y subidos de tono.

“Estoy hablando de cosas más irreverentes, es un poquito más colorado de los que he hecho siempre cuidando el respeto hacía el público, pero está más irreverente el show, ya que todos los shows pasados fueron más de observación, esto ya es un poco más picarón más coquetón, la gente igual lo va a disfrutar” comentó Alan Saldaña sobre su presentación “¡Que ni se te ocurra!” Y además ya prepara algo para “Netflix”.