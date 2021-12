Presentan libro de fútbol en Fenal

En el marco de un ambiente futbolero festivo, en la Feria Nacional del Libro de León permanente, se presentó la edición conmemorativa del décimo aniversario del libro “Los de arriba” del autor Juan Pablo Torres, una novela para el aficionado panza verde que se sitúa en la pérdida del ascenso.

Dijo que es un libro que trata del equipo León, de un pasaje oscuro porque la literatura y los libros dan la posibilidad de la estética de entender la vida real a través de la ficción.

Faltaban autores mexicanos que escribieran de fútbol de manera genuina, porque había muchas voces de inglesas, españolas y argentinas.

Comentó que esta es tercera edición de editorial Gato Blanco y cuando se publicó el equipo León aún no ascendía, “estaban en un bache que parecía interminable y era un infierno uno pensaba: preferiría estar perdiendo finales de primera división que contra los Dorados, el Irapuato”.

Explicó que el aficionado leonés tiene otra forma de ver las cosas, para mi era muy poco grato tener que hacerlo así y al final de cuentas hablarlo o crear un diálogo a partir de estos pasajes oscuros encontró otro valor al fútbol para olvidarse un poco del mismo.

“No podía irle a otro equipo en México y decía que era una forma de rendirle tributo a su propia afición y de burlarme de la misma es escribiendo la publicación, porque tienes que observar lo que hay alrededor, en el contexto, en el entorno y comprendí que había muchas cosas de las que podía hablar, reacciones dentro y fuera del estadio, qué perdemos como sociedad, qué ganábamos, qué nos frustra, qué nos alegra”, precisó.

Fue una época cuando los aficionados se sentían hasta lejanos del país, en otro nivel y el fútbol que es parte de la idiosincrasia de esta ciudad, como si los hubieran desterrado de alguna forma.

“A nuestros vecinos de Irapuato que es la rivalidad regional se quedan sin equipo, suben sus equipos y los venden, actualmente no hay manera. A León le hace falta una rivalidad real y la más cercana es el Irapuato y ya no hay ni equipo, hay aficiones a las que les va peor”, continuó.

El autor dijo que la esencia es conocer cómo viven esta situación diferentes personas, “he tenido la fortuna de vivir el estado desde distintas ópticas, no me gusta ir al palco, no me siento en el contexto y no, no es lo que disfruto, tiene que ver quienes hablan de fútbol”, explicó.

Buscó retratar la visión del que es su estilo de vida, del que se apasiona, del jugador, del niño, entre otros y esto surge por la necesidad de crear personajes justos que necesita la novela.

Reconoció que hay visiones muy bastas y al final el catalizador era por qué la dinámica de una ciudad cambiaba a partir del fútbol para bien o para mal. “Yo volteaba a todos lados y veía que los aficionados son distintos, incluso los aficionados que no están, pero que de alguna manera tienen sus quereres con el fútbol, pero en la plática post partido siempre aparece alguien que puede ser el villamelón o el que en algún momento fue apasionado”

Le va al equipo León por su papá, porque de niño viene desde el ascenso del equipo a una segunda división y su temor era que su hijo fuera aficionado a otro equipo, por esa razón disfruta ir al estadio como su segunda casa, porque su papá se lo inculcó.