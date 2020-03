Presenta Paulina Márquez su obra Tormenta de mayo

La ilustradora e historietista, Paulina Márquez se dio cita en el Festival del Cómic por parte de la Biblioteca Central Wigberto Jiménez Moreno, nos compartió el origen de sus historias, como Tormenta de mayo obra ganadora del Premio Nacional de Novela Gráfica Joven 2019.

La dibujante de 25 años nos compartió sobre cómo fue que hizo su primer cómic “con la primera obra que hice que fue puertas, está inspirada en mis años de hacer música clásica, tocaba el piano y cantaba en un coro y me di cuenta que podía contar estas experiencias mías, muy particulares, eso es lo que he hecho, he tomado pequeños momentos de mi vida y he creado historias alrededor de ellos, nos son autobiográficas pero están inspiradas en cierto momentos”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Cultura Expondrán obra del guanajuatense José Chávez Morado en Mi Museo Universitario De La Salle

Sobre “Puertas” el primer cómic de Paulina Márquez nos comentó que “es la historia de una niña que va vendiendo galletas como de casa en casa para pagar sus clases de música y surgió es un historia de 24 páginas que se hizo en 24 horas en un evento”.

Sobre la obra con la que ganó el Premio Nacional de Novela Gráfica Joven 2019, Tomenta de mayo, nos contó que trata sobre la historia de tres niños que viven en un pueblito y pasan cosas sobrenaturales “pero es más una historia de amistad y de las relaciones entre ellos tres “.

Sobre el Festival del Cómic la autora resaltó que “que se tome en serio el cómic que ya no sea como que se considere eso de las tiras del domingo, que este espacio de la biblioteca esté haciendo esta legitimación de que sí nos tomamos en serio las historias que se pueden contar con este medio”.