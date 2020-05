Payasos Auténticos de León regalan sus sonrisas en vídeos en vivo

Se hizo la llamada la tercera llamada se abrió el telón y los Payasos auténticos de León hicieron aparición para alegrar a los más pequeños de la casa con una presentación en vivo en su página de Facebook, en el que hubo regalos y sorpresas, sobre todo ilusión y risas.

En entrevista con el Sol de León, Goofy no relató que esta actividad en redes sociales dijo “fue por gusto, el coronavirus sí afectó nuestro trabajo, pero no nos iba impedir para regalar nuestro trabajo y nuestra sonrisa para que la gente lo viera, acatamos la órdenes de no tener público dentro del programa y gracias a la personas que patrocinaron nuestro evento”.

“El evento estuvo programado para los niños en si fue 100 % para todos los niños” dijo Goofy, Payasos auténticos de León a través de facebook presentaron rutinas cómicas, cantaron canciones y hubo interacciones con los seguidores de facebook.

Los payasos se encargaron de hacer una tarde amena y divertidas de la voz y la actuación de Divertipayasos, Goofy y Kiki Traviesin Circus, You Pepín y el payaso Kokin, quienes compartieron momentos de alegría con los niños.

Goofy comentó que Payasos auténticos de León ofrecerá contenidos en su página de facebook y nos contó que “lo que nosotros queremos es que vamos a seguir las indicaciones y de que sigan estando dentro de sus casas y mantener a los niños ocupados”.

Payasos auténticos de León celebró el día del niño con sorpresos y regalos “El niño que haga la porra bien fuerte hay regalos” dijo Goofy en el facebook live