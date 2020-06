Paty Ibarra invita a dedicar música con el corazón en este día del padre

El amor se expresa sin importar las distancias, y es que hoy se puede buscar algún detalle para expresar ese sentimiento, ese aprecio, como decirle un te quiero, y hoy se puede hacer con una serenata virtual en la que cantautora Paty Ibarra, acompañada de su guitarra, interpreta sus pistas y en este Día del padre invita a dedicarle ese cariño en este Día del Padre a nuestros lectores.

Prográmate para este #Viernes 1️⃣9️⃣, #Prefestejo 🎉 #DíaDelPadre👨 #QuédateConElSolDeLeón pic.twitter.com/CrNqLFaabh — El Sol de León (@soldleon) June 17, 2020

Paty Ibarra ya tiene más de tres décadas en los escenarios y en este tiempo, luego del impedimento de presentarse en bares y conciertos se adaptó y ahora ofrece vídeos ya sea en video llamada o un vídeo con dedicatoria especializada.

Patty Ibarra invitó a los lectores de El Sol de León a participar y dedicar un cálido mensaje a los padres “puedes ganarte ésta serenata virtual para tu Papá o a alguien más que quieras mandársela, solo manda un video sencillo felicitando a tu papá, esté donde esté, desde tu celular al WhatsApp 477 3267309 y listo ¡Participas en la rifa de la serenata virtual!”.

En entrevista con la cantautora nos platicó sus experiencias al realizar video serenatas y así nos platicó gratos momentos “este chavo estaba en Mérida y su novia estaba en Aguascalientes y yo en León, él hizo un grupo con los tres y nos llamó, a la hora que nos llama, la chava se saca de onda porque como que esta chava qué onda, y se sacó de onda, saco la guitarra y le digo oye fulanito te manda esta serenata ¿me la aceptas? y ya me dice la chica que sí y bien emocionada, me dio mucho gusto porque ellos no se pueden ver con la distancia”.

La cantante de temas como “Sábanas vacías”, “Ganas”, “Mi cachito” nos compartió acerca del cariño que se demuestra en estos tiempos y que el detalle es lo que cuenta“, “Los hijos están Canadá y la mamá está en el DF imagínate fue padrísimo cuando ya los contactan, aplaudían y estaban contentos ,ellos no entendían pero le estaban cantando canciones a su abuelita que estaba en el DF, es algo bien importante a lo mejor en este ámbito de la música de un idioma escuchas con el oído pero lo sientes con el corazón”.