Para mí la alfarería es una vida completa: Pedro Bárcena Ramírez

Pedro Bárcena Ramírez es un reconocido alfarero de Dolores Hidalgo, él hunde sus manos en el barro y con esta materia prima, poco a poco, construye su arte sin máquinas; con el barro realiza artesanías.

Don Pedro ha compartido para la OEM la historia de cómo fue que se hizo alfarero, así lo dijo “lo hago desde que tenía 8 años, viene de generaciones atrás, de mis bisabuelos y mis abuelos y mis padres también, el hecho de que soy alfarero fue porque no me gustó estudiar, me echaba la pinta y solo tengo primero de primaria de estudios y mi papá me encontró en la calle y mi papá me ponía golpizas hasta que un día un tío me tomó de la mano y mi dijo vente vámonos al taller y desde entonces me gusta mi trabajo”.

“Para mí la alfarería es una vida completa desde los ocho años, tengo 67 años y conozco todo lo que es el proceso de lo que es la alfarería y desde sacar el barro del cerro, del barro plano y prepararlo, hacerlo y decorarlo hasta la venta” dijo para El Sol de León Don Pedro quien se dice leonés de corazón y seguidor de La Fiera.

El alfarero resaltó las dificultades que tiene su labor artesanal y no compartió que “hay demasiadas piezas que son difíciles, depende del modelo y del tamaño de la pieza, desde un 1cm hasta 50 cm depende de la pieza y la dificultad”

Don Pedro se encuentra en el Pabellón Guanajuato, ahí elabora pequeñas piezas de barro para los niños tan solo por una propina. Nos comentó que cada día se pierden las tradiciones y e hizo un llamado a rescatar las artesanías “lo único que voy a pedir a todo los mexicanos, porque ya mamá y papá, la abuela o la tía ya no cocinan los frijoles en olla de barro, el motivo de estar aquí por noveno año en la feria de León, actualmente para que la gente vea que estamos perdiendo nuestro trabajo artesanal, ya sea en madera, en carrizo, la palma en raíz y en papel, ya nadie se toma un café una taza de barro, Dolores Hidalgo les ofrece infinidad de trastes en barro, incluso para la casa y el jardín”.